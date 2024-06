Michael Jackson, por siempre

Cada 25 de junio, se conmemora el aniversario de la trágica partida de uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos: Michael Jackson. Y concretamente, este 2024 se cumplen 15 años desde que el Rey del Pop dejó vacío su trono.

Michael Jackson nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 29 de agosto de 1958, y lo hizo en un linaje de músicos. Su madre Katherine Jackson, tocaba el piano y el clarinete, a pesar de trabajar como dependienta.

Su padre, boxeador y trabajador del metal, también era guitarrista ocasional. Con él, la relación de Michael fue controvertida: “amo a mi padre, pero no le conozco”, afirmó sobre él en una entrevista con Oprah Winfrey en 1993.

El hermano mayor de Michael, Jackie Jackson, fue el primer líder del conjunto musical “The Jackson 5”. Junto a él y otros de sus hermanos, Tito, Jermaine y Marlon, Michael formó parte del grupo, más adelante abreviado a “The Jacksons”.

Pero, aunque fue una de las bandas más populares de su época, quedó eclipsada por la fama que Michael alcanzó como solista. Sus primeros discos fueron ‘Got to be There’ (1972), ‘Ben’ (1972), ‘Music and Me’ (1973), ‘Forever, Michael’ (1975) y ‘Off the Wall’ (1979).

El cantante estadounidense Michael Jackson en una rueda de prensa en la sala de conciertos O2 Arena de Londres, Reino Unido, el 5 de marzo de 2009, pocas semanas antes de su muerte. El “rey del Pop” anunció que actuaría por última vez en Londres en julio. EFE/STR

Y ya con todos ellos, Michael se convirtió en estrella. Pero si hubo un disco que supuso un antes y un después para Michael, ese fue ‘Thriller’ (1982), que lo consagró definitivamente como un artista único en la historia.

Anuncios

No solo fue el álbum más vendido de 1983, sino que fue premiado con ocho American Music Awards y siete Grammys. Y así fue como Michael Jackson se convertía en el artista más joven en ganar el galardón al mérito.

Todo gracias a ese álbum que contenía hits como el que le daba título, ‘Thriller’, ‘Billie Jean’ y ‘Beat It’. Además, el videoclip de ‘Thriller’, dirigido por John Landis, se convirtió en uno de los más influyentes y recordados de la historia del pop. Y, con ‘Billie Jean’, Jackson popularizó uno de los pasos de baile más imitados desde entonces: el famoso “moonwalk”.

Convertido en rey.

A partir de ahí, el resto es historia. En 1987, Michael lanzó su siguiente trabajo en solitario, ‘Bad’. En 1991, sacó ‘Dangerous’. En 1995, vio la luz ‘HIStory: Past, Present and Future, Book I’, un álbum doble que contenía canciones nuevas y remixes de sus éxitos anteriores. En 1997, fue el turno de ‘Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix’

Y ya en 2001, Michael lanzó ‘Invincible’, su último álbum en solitario antes de su partida. Y, si bien este no tuvo el mismo éxito que sus predecesores, sigue siendo un disco del Rey del Pop.

Pero ‘Thriller’ siempre estuvo presente en su carrera. En 2008, con motivo del 25 aniversario del álbum, lanzó ‘Thriller 25’, que incluía los temas originales más nuevas canciones.

Además, ha lanzado varios recopilatorios a lo largo de su carrera. El último, ‘King of Pop’, vio la luz también en 2008. Michael Jackson tenía 50 años y aquel fue el último lanzamiento que haría en vida.

En cuanto a su vida amorosa, el rey ha compartido dos veces su corona: estuvo casado con Lisa Marie Presley, hija de otro rey, el del rock, Elvis Presley. Pero la unión de estas dos dinastías terminó en divorcio en 1996.

Anuncios

Se casó entonces con Debbie Rowe, la enfermera de la clínica en la que Michael Jackson se trataba el vitíligo con blanqueamientos de piel que, junto a otras transformaciones físicas, le supusieron una oleada de críticas. Se divorciaron en 1999.

Fruto de ese segundo matrimonio, Michael Jackson tuvo dos hijos, Michael Joseph Jackson Jr y Paris-Michael Katherine Jackson. En solitario, tuvo a un tercero, Prince Michael Jackson II. Así, su linaje ha continuado después de él.

Su muerte no pudo apagar la luz del artista, a pesar de las sombras que rodean su figura. Michael Jackson sigue imborrable en la mente de sus millones de seguidores. EFE/Peter Foley.

Una melodía eterna.

Sin embargo, nadie ha logrado ocupar su lugar desde que falleciera en 2009 por un fallo cardiorrespiratorio. Conrad Murray, su médico personal, fue condenado por homicidio involuntario. Apenas tres meses antes, Michael había anunciado un esperado regreso a los escenarios.

Pero ni siquiera la muerte pudo apagar la luz del artista, a pesar de las sombras que rodean su figura. Porque, a lo largo de su carrera, Michael Jackson tuvo episodios controvertidos, el más grave de ellos, la acusación de abuso sexual infantil en 1993.

Una década después, el documental ‘Living With Michael Jackson’, junto a su segunda parte, hizo resurgir la polémica en 2003. Y, aunque el Rey del Pop fue absuelto en 2005 de las acusaciones, estas supusieron una mancha imborrable en su carrera que ha seguido reavivándose a pesar de su muerte.

Diez años después de su fallecimiento, el documental ‘Leaving Neverland’ reabrió la cuestión. El año pasado, en agosto de 2023 la corte de California falló a favor de los protagonistas del documental, Wade Robson y James Safechuck, reabriendo de nuevo el caso.

Anuncios

Y ahora, un año después, ‘Neverland’ vuelve a ser noticia, pero porque será uno de los escenarios en los que se rodará el biopic ‘Michael’. Su sobrino, Jaafar Jackson, será el encargado de traerle de nuevo a la vida.

Una vida que, a nivel artístico, es eterna: “Siempre había querido crear una música que influyese e inspirase a cada generación. Seamos sinceros: ¿quién desea la mortalidad?”, dijo en una entrevista con la CNN.

Y hoy, a 15 años de su fallecimiento, sigue estando claro que el Rey del Pop logró crear esa música que, más allá de las polémicas del humano, hizo eterno al artista. Una música que seguirá sonando por siempre jamás.