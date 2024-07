Candidato a alcalde de Rancagua por Chile Vamos se definirá por encuesta

En la Plaza de los Héroes, la actual concejala de Rancagua, María del Carmen Orueta, lanzó su campaña para alcanzar el sillón edilicio de la capital regional en las próximas elecciones municipales del domingo 27 de octubre.

En la cita, la concejala destacó su trabajo y propuestas para su candidatura en la que contaría con el apoyo de partidos desde el centro hasta la derecha. “Me siento enormemente honrada por contar con el respaldo de una alianza tan diversa y comprometida. Quiero agradecer especialmente a los miembros de Renovación Nacional, Evopoli, Republicanos, Amarillos por Chile. Su confianza en mi candidatura como alcaldesa de Rancagua es fundamental para construir un futuro mejor en nuestra ciudad”, declaró María del Carmen Orueta.

La concejala añadió que “Este respaldo no solo refuerza nuestra campaña, sino que también demuestra la importancia de la unidad y la colaboración entre diferentes sectores políticos para lograr un objetivo común: hacer de Rancagua una ciudad más próspera, inclusiva y segura para todos”, dijo Orueta.

En tanto, el presidente regional de Renovación Nacional, Víctor Blanco, expresó su decidido apoyo a la candidatura de la concejala rancagüina “Estamos apoyando su candidatura, al igual que los partidos de PDG, Amarillos, Republicanos y Evópoli”, afirmó Blanco, “La UDI institucional todavía no tiene definido su apoyo, estamos esperando la negociación, pero todos los partidos de la oposición están listos y la base de la UDI está muy convencido de Maricarmen, es un paso que esperamos que se dé pronto”, dijo.

Es relevante mencionar que Orueta fue parte del grupo de concejales que denunció al ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por los distintos casos de corrupción que se le imputan y que ahora lo mantienen en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Rancagua.

SE MANTIENE LA INCERTIDUMBRE

No obstante, la Unión Demócrata Independiente (UDI) se restó de la actividad de Marcarmen Orueta, si bien no hubo una explicación oficial, fuentes del partido nos indicaron que se estaría a la espera la decisión del ex alcalde Eduardo Soto para definir la candidatura oficial y única por Chile Vamos, manteniéndose en la incertidumbre el cupo por Rancagua.

Anuncios

Información que fue confirmada la jornada del viernes cuando el conglomerado dio a conocer la lista de candidatos únicos de oposición para otros 26 municipios de la región entre ellos: Carlos Muñoz (Coinco), Félix Sánchez (Coltauco), Iñaki Bustos (Graneros), José Miguel Urrutia (Machalí), Juan Magaña (Malloa), Sergio Medel (Mostazal), M° Estrella Montero (Olivar), Sebastián Rodríguez (Quinta de Tilcoco), Enrique del Barrio (Rengo), Antonio Hechem (Requínoa), Marco Contreras (Chimbarongo), Cecilia Acuña (La Estrella), Pablo Silva (San Fernando), Carlos Romero (Las Cabras), Claudia Salamanca (Litueche), Tito Correa (Lolol) Héctor Flores (Marchigüe), Rodrigo Sepúlveda (Nancagua), Prissila Farías (Navidad), Antonio Carvacho (Paredones), José Rivera (Peralillo), Luis Vásquez (Peumo), Tobías Acuña (Pichilemu), Carola González (Placilla), Gonzalo Barahona (Pumanque) y Yamil Ethit (Santa Cruz).

En este primer informe, Rancagua, San Vicente y Palmilla, figuran como “encuesta” pendiente. Nada dice de los candidatos a alcaldes para las comunas de Codegua, Doñihue, Pichidegua y Chépica.

También está pendiente la definición del nombre del candidato a Gobernador Regional, siendo el único nombre que ha sonado públicamente hasta el momento el del Juan de Dios Valdivieso quien ya fuese candidato a la convención constituyente y a diputado. Su nombre es especialmente respaldado por el diputado (RN) Diego Shalpper. También suena la opción de que Eduardo Soto fuese candidato a la gobernación dejando así el cupo en la alcaldía de Rancagua para Maria Del Carmen Orueta, otro nombre que habría sido sondeado por la UDI sería el del ex diputado y actual consejero regional Eugenio Bauer. Se espera que el jueves de esta semana exista mayor claridad en el escenario electoral de la derecha, a esto se suma que el partido Republicano ya no apoyaría la candidatura del consejero regional Lenin Arroyo para levantar la candidatura al Gobierno Regional del ex Coordinador de Seguridad Pública en la región Fernando Ugarte