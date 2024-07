Coinco: 14 alpacas mueren tras ser atacadas por perros en “Granja Educativa Arca del Pequén”

Un grave hecho ocurrió al interior de las dependencias de la “Granja Educativa Arca del Pequén”, ubicada en la comuna de Coinco. La administradora del recinto, Katherine Toledo, en conversación con El Rancagüino, dio a conocer que sufrieron la matanza de 14 alpacas, entre adultos, juveniles y bebés, sumado a que sólo un ejemplar quedó con graves lesiones.

Los hechos ocurrieron el último sábado de madrugada y, la responsabilidad es atribuible a dos perros que habitan en un terreno colindante a la granja, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad.

El martes de la semana pasada hubo un primer ataque donde falleció una alpaca y dos ejemplares lesionados, denuncia hecha en carabineros para derivarla luego hasta el Juzgado de Policía Local.

Tras ello se produjo el segundo ataque, perros que según la administradora saltan un doble cerco de la granja desde el terreno que es una parcela de agrado y, donde estacionan camiones. De este modo los perros hacen el trabajo de cuidado del recinto sin ningún resguardo.

Luego de que los afectados conversaran con el propietario del terreno, este adujo a la administradora no creer que los perros realizaran esta acción, sin embargo, todo está registrado en las cámaras de seguridad, así como el dueño de terreno confirmó ante carabineros que son de su propiedad.

Ante el segundo ataque, se solicitó que se realice una mejor protección del terreno, pero la administradora asegura que no hay voluntad. El segundo ataque a las alpacas, provocó que el propietario de los perros fuese detenido, sin embargo, al no ser un peligro para la seguridad de la sociedad, quedó en libertad, iniciando una investigación, sin medidas cautelares.

La administradora informó que interpondrán una demanda por no menos de 25 millones de pesos, ya que se trata de animales que no son comunes, están domesticados y realizan interacción con niños y reciben la visita de colegios. Cada uno de ellos, tiene un valor no menor a los 300 mil pesos.

Actualmente los perros permanecen en el lugar, pero encerrados en un canil, por lo que los propietarios de la granja educativa esperan que esta situación pueda sentar un precedente, ya que también existe un daño sicológico para los trabajadores que se encontraron con la escena de la masiva muerte de los animales.

Además, esperan que las autoridades pertinentes puedan llegar a fiscalizar la tenencia responsable de los perros.