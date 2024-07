Cesia Barraza, operadora mina CIO: “Hoy miro la cantidad de mujeres que hay en la mina y me da orgullo”

Es una de las mujeres pioneras en la mina. En 2013, Cesia Barraza Amaya llegó desde Chuquicamata con la idea de encontrar un espacio laboral en El Teniente. Tras trabajar en una empresa colaboradora como prevencionista ingresó a Codelco y, como dice ella, “aprendió desde cero” para convertirse en operadora de martillo y cargadores frontales LHD, entre otras maquinarias.

Con más de 10 años de experiencia, Cesia es hoy una operadora polifuncional y se desempeña en el Centro Integrado de Operaciones, Sala CIO, en Rancagua.

¿De qué se trata tu cargo?

A la Sala CIO llegué como operadora de martillo y venía del sector Sub 6 de la mina donde operaba cargadores LHD. Después la jefatura me eligió para ser capacitada como operadora polifuncional. Ahí me capacitaron como coordinador de LHD, que es la tarea que desempeño actualmente. Nosotros vemos toda la flota de equipos que está en la mina. También estoy capacitada en control de procesos y señalización vial para interior mina. Son decenas de vehículos que hay que coordinar entendiendo que la vía del ADIT 71 (túnel de ingreso a la mina) hacia adentro es unidireccional.

¿Qué es lo que más te gusta de tu pega?

Lo que más me gusta es que todo el día tengo que buscar soluciones y ayudar al jefe de sala. Entonces todo el rato estamos haciendo gestión y eso es lo que me gusta, el tener que relacionarme con muchas personas.

¿Cómo fue que llegaste a trabajar a El Teniente?

Vengo de Chuquicamata y trabajé en el norte como contratista. Llegué acá y mi sueño siempre fue trabajar para El Teniente. Entré a trabajar en Ferrostal como prevencionista. Entramos solo dos mujeres y sabíamos que si lo hacíamos bien abriríamos puertas. Me acuerdo de una conversación que tuve con el gerente de minas, Rodrigo Andrades. Me decía, ¿te imaginas cuando esto esté lleno de mujeres? Entonces le decía: jefe, si somos dos. Y hoy miro la cantidad de mujeres que hay en la mina y me da orgullo.

¿A qué área llegaste?

Al Sub 6 como operadora de equipo LHD, pero trabajé con el descolgador de zanjas, cachorreaba. Acá en la Sala CIO llevo 2 años y estoy súper agradecida de la empresa.

¿Qué opina tu familia del trabajo que haces?

Tengo la fortuna de que mi esposo también trabaja en la minería y valora mi trabajo. Y tengo un hijo grande, de 20 años. Él antes quería ser minero, pero ahora estudia técnico en enfermería. Siempre me dice que está orgulloso de mí. Soy bajita de estatura y cuando me vio arriba de un equipo quedó sorprendido. También tengo una sobrina que me dice que soy su ejemplo. Eso es motivador.

Anuncios

¿Qué significa para ti trabajar en Codelco?

Para mí es un orgullo porque siento que todo el esfuerzo que hacemos cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando se está en el área alta, va en beneficio de todas y todos los habitantes de Chile. Por eso me enorgullece ser parte de una empresa que se preocupa de sus trabajadores y trabajadoras y de los chilenos y chilenas.

¿Y qué valor le das a la seguridad?

El más importante, el principal. Sabemos que lo primordial es volver a casa sanos y salvos y por ello es fundamental cumplir cada tarea con responsabilidad, siguiendo los procedimientos y ejerciendo el autocuidado.