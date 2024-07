Un nuevo hito para nuestra Universidad Estatal

Por: Gianfranco Liberona Henríquez, Director de Gestión Académica UOH / Marta Guzmán Nilo, Encargada de Títulos y Grados UOH.

Juan Andrés Vásquez Lara es un joven rancagüino, “nacido y criado” en la ciudad como él mismo se describe. Hace algunos años atrás, egresó del Liceo Óscar Castro Zúñiga, y partió a otra región a estudiar una carrera, como tantas otras personas de nuestra ciudad, cuando aún no contábamos con una Universidad Estatal. Al cabo de un tiempo, tomó la decisión de volver a rendir la entonces conocida PSU, para cambiar el rumbo de su viaje. Y como dijo alguna vez Aldous Huxley, “la experiencia no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre”.

Juan decidió apostar por una recientemente creada Universidad de O’Higgins (UOH) el año 2018, ingresando a la segunda cohorte de la carrera de Ingeniería Agronómica. En aquel entonces, la carrera aún se dictaba en el Campus Rancagua. Con posterioridad, junto a sus compañeras y compañeros, le tocó formar parte de las primeras generaciones en habitar nuestro Campus Colchagua, volviéndolo su nuevo hogar. En el camino, Juan aprovechó todo lo que encontró a su paso: conoció profesionales del área que estudiaba, hizo grandes amistades, e incluso viajó por el mundo, formando parte de la Experiencia Global UOH que, en febrero de 2020, junto a compañeras y compañeros de otras carreras, le permitió aprender inglés en la Universidad de Delaware, EE.UU. durante tres semanas. Fue un excelente estudiante y además pudo colaborar activamente con nuestra Universidad, siendo ayudante de asignaturas clave de la carrera que estudió como Botánica y Climatología. Ayudó en la organización de congresos, y siempre fue muy reconocido por sus docentes, compañeras y compañeros, como un referente.

El día 26 de junio de este año, en la sala A102 del Campus Colchagua, Juan pasó a la historia de la UOH. Rindió su examen de título ante una comisión compuesta por académicas, académicos y docentes del más alto de nivel de nuestra institución, aprobándolo para convertirse en Ingeniero Agrónomo de la UOH y, a su vez, obtener el título profesional número 1000 otorgado por nuestra institución. Después de nuestra Primera Generación de tituladas y titulados en el año 2022, donde 147 exestudiantes recibieron sus diplomas en el Teatro Regional Lucho Gatica, se han ido sumando todos los años nuevas y nuevos profesionales, que han sido un aporte a nuestra región y al país. Celebramos este año, cruzar el importante hito que aquí les estamos contando.

Contar con 1000 tituladas y titulados es muy importante para la UOH, nos llena de orgullo pensar que ya tenemos muchas y muchos profesionales formados con los principios, visión y conocimientos necesarios para sobresalir en la vida laboral y personal, marcando diferencias y aplicando la ética, la empatía, la amabilidad y miles de otras cualidades que vemos diariamente en ellas y ellos, tan importantes en la formación y desarrollo del país.

Hemos avanzado a pasos agigantados, teniendo la fortuna de poder dar oportunidades de estudio a tantas y tantos estudiantes que, como el mismo Juan, no habrían continuado estudiando de no existir la opción de volver a la región. Todas y todos ellos, conforman nuestro núcleo universitario y son la columna vertebral de nuestro trabajo diario. Un proyecto universitario, que se hizo realidad en el gobierno de nuestra Pdta. Michelle Bachelet, y que por tantos años no fue más que un sueño para nuestra querida región de O’Higgins. Hoy es más real que nunca, y reafirmamos nuestro compromiso con la educación de calidad y el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Miramos hacia el futuro con optimismo, listos para alcanzar nuevos éxitos y metas, ¡y que vengan mil más!