Estudio dice que uno de cada tres conductores no compraría un auto sin Apple CarPlay o Android Auto

De acuerdo con la encuesta Mobility Consumer Pulse publicada por la consultora McKinsey & Co, un tercio de los conductores no se compraría un auto que no disponga de Android Auto o Apple CarPlay.

Esta encuesta se basa en las respuestas de más de 30.000 consumidores de los principales mercados automotrices y entre los hallazgos se analiza que tanto los conductores de autos eléctricos (30%) como los de gasolina (35%) creen que este tipo de conectividad es esencial. Incluso, un 17% de los conductores de autos con motores térmicos señalaron que pagarían por tener esta funcionalidad, mientras que el 30% de los conductores de cero emisiones también señalaron estar dispuestos.

Asimismo, al plantear un estadio donde esta integración dejara de estar disponible, más de la mitad de los encuestados respondió que usaría su teléfono en vez de la pantalla del auto, mientras que al 35% declaró no importarle y seguir usando la pantalla multimedia convencional de sus autos.

Finalmente, aunque el número de usuarios que demandan esta conectividad ha disminuido en comparación con un informe anterior que señalaba que la mitad de los usuarios lo consideraban como indispensable, no deja de llamar la atención que marcas como Tesla, Rivian y General Motors estén eliminando esta conectividad.

De acuerdo con estos fabricantes, el principal motivo para descartarla es la seguridad con respecto a la información y datos, pero no hay que dejar de lado que al usar Apple CarPlay o Android Auto, las marcas no ganan dinero, ya que los conductores sólo utilizan su teléfono y datos. Por supuesto que muchas marcas quieren tratar de ofrecer sistemas nuevos y propios para quitarles participación a otras compañías, pero al final es el cliente el que definirá las tendencias a seguir.

También está la otra cara de la moneda debido a que marcas como Ferrari están haciendo lo contrario por lo que eliminaran los navegadores de sus modelos debido a que sus clientes usan las apps de sus smartphones.

Asimismo, hay otras marcas que disponen de Android Automotive, aunque como el sistema es Android, mantiene el Apple CarPlay para poder conectar estos dispositivos. (Fuente: Autocosmos).