Encantando al electorado: Las elecciones municipales y regionales están cerca

Por: Osvaldo Cartagena Anguita, Bioquímico, Magister Ingeniería Bioquímica.

Estuve mirando la encuesta Ipsos del 22 de marzo que dice que a los chilenos nos preocupa el crimen, la violencia, la migración y la corrupción financiera. Esta encuesta nos compara a nivel internacional. Por otro lado, la encuesta Cadem de mayo del presente año indicó que a los chilenos nos preocupa la delincuencia, la cuenta del supermercado, el precio de las frutas y verduras, el precio de la bencina y el desempleo.

En relación al presidente Boric, la encuesta dice que sus atributos personales van a la baja o se estabilizaron con valor bajo, como por ejemplo el carisma, es cercano a las personas, es dialogante, ¡es honesto!, ¡sólido!, cuenta con autoridad, liderazgo y cumple lo que promete. Las variables están a la vista y sus mediciones también. A modo de ejemplo, la variable “carisma” partió en 77 puntos y en dos meses de gobierno bajó 10 puntos y se estabilizó en 55 puntos en dos años. Lo pifian en los desfiles, le dicen cosas en las redes sociales y se mantiene el carisma. Tal vez sale en la TV dice algo agradable, le dice algo a los vecinos argentinos, viaja al extranjero y está listo, su “carisma” se mantiene en alrededor de 55 puntos. El octubrismo, las volteretas y el mal desempeño económico ya no le bajan los puntos. El octubrismo ya pasó y no es tema.

Pero, es sorprendente el tema de las “volteretas” y merece un análisis. Para el 21 de noviembre del 2021, se votó por el presidenciable que se sabía que tenía baja calificación en “cumple lo que promete”. Partió con 35 puntos y ahora tiene 27 ¡Se sabía que no cumple! ¿Entonces, a los chilenos les importa o no les importa el cumplimiento de lo que se dice? Por otro lado, la misma Cadem dice que el Congreso como los partidos políticos son las peores instituciones evaluadas, llegando a 13 y 16 puntos respectivamente, dando a entender que las promesas de campaña y la actividad política, a la hora del voto voluntario, no importan mucho ¿Entonces que es lo que nos importa?

Con estos antecedentes y otros atributos hay que descubrir nuestros verdaderos motivadores para participar de la política, ya sea como elector o candidato. Hay que buscar y encontrar los motivadores de los chilenos y su realidad. Hay que encontrar el propósito que nos inspire a nosotros mismos, que inspire a los chilenos y resuelva lo que los chilenos indican como prioridades; la delincuencia, los gastos en alimentación, los gastos en combustibles y el desempleo.

¡Lo que nos importa son las acciones, los hechos!