Carolina Tohá: “No tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea”

Durante la instalación del Tercer Congreso de Descentralización, organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), llevado a cabo en el auditorio de la Universidad de O´Higgins (UOH), la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá afirmó que “la descentralización es ante que nada un proyecto político de país” y que Chile ha sido históricamente un proyecto político basado en la idea del centralismo.

El evento que contó con la presencia de autoridades regionales, nacionales e internacionales, sirvió para desglosar y abordar r y abordar las responsabilidades de los gobiernos para lograr una verdadera descentralización en sus regiones.

Aseguró la titular del Interior que “la manera de entender la descentralización tiene como marca el centralismo”, haciendo una comparación, refiriéndose al machismo, que afecta a las mujeres feministas, y que ha sido una idea fundacional de la República.

“No es autoevidente que el progresismo es igual a descentralización”, explicó Tohá al asegurar que muchos cuestionan, que con la descentralización se pueda construir la equidad, porque ésta última se construye igualando.

Para la Tohá, “las buenas decisiones, son un sistema de decisiones (…), donde se aporta perspectivas desde distintos puntos de vista, desde distintos niveles de gobierno y desde sectores de la política pública”.

Comentó que, en materia de descentralización, el gobierno del presidente Gabriel Boric, cree en ese proyecto político. “Creemos que el futuro de Chile está en el camino de acercarse a esa dirección y la forma de formular las decisiones, de distribuir el poder, distribuir los recursos y también de ejecutar las decisiones, más que del concepto tradicional que nos ha acompañado el centralista”.

Otro de los puntos tratados por la ministra del Interior durante su intervención en el Tercer Congreso de Descentralización, es que al inicio del gobierno existió la idea y propuesta de avanzar en una evolución de su sistema que prescindiera de la figura de los delegados Presidenciales, lo cual esa opinión cambió.

Afirmó Tohá, que “administrando el gobierno se llegó a la conclusión que no tener delegados presidenciales en las regiones no era una buena idea y que el gobierno iba a quedar sin orientación”, ya que las competencias que siguen a manos del gobierno central, que son la mayoría, requieren una conducción en la región y que no es coherente que esa conducción la lleve un poder autónomo, como son los gobiernos regionales.

Considera que, “como podría un gobierno hacer, que su política la administre una persona de otro signo político” y no someterse al mando de otra autoridad política.

“Nosotros como gobierno, con la convicción de que este tema de la descentralización, es un proyecto político, no es una ley, no es una cantidad de recursos, es una mirada del país que somos y que hay que construirlo con persistencia, paso a paso y con un horizonte ambicioso, pero con un camino que tiene muchos ripios que enfrentar”, recalcó.

Indicó que desde el Ejecutivo y lo que han compartido con los gobernadores y alcaldes (…) que “cada vez que enfrentemos un obstáculo y donde en los procesos de descentralización siempre los hay, se va a colar el reflejo centralista, que está metido fuertemente en nuestro ADN y que tiene muchos promotores en el sistema político”.

Para la ministra Carolina Tohá, un país descentralizado requiere un Estado más fuerte, recursos, competencias y eso hay que hacerlo con transparencia y eficiencia, porque así es de exigente el proyecto político, que no solo vale la pena, sino que es lo que Chile necesita en esta etapa de su desarrollo.