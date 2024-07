Ministra Vallejo destacó el rol de la prensa en democracia en el Día Nacional del Periodista

“La prensa es fundamental para la democracia”, afirmó la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo en la conmemoración del Día Nacional del Periodista en Rancagua. Acompañada por autoridades de la Región de O’Higgins, la ministra celebró la jornada con trabajadores de las comunicaciones de la zona donde valoró el trabajo descentralizado que realizan los periodistas en todo el país, señalando que “las y los periodistas existen desde Arica a Magallanes y no son solamente los que vemos en la televisión o a los que tenemos que responder preguntas en La Moneda”.

Vallejo destacó la necesidad de que la información del gobierno llegue a todos los rincones del país, afirmando que “cuando pensamos en el derecho a la información y que las decisiones, actos u opiniones de Gobierno puedan llegar a los distintos rincones del país, se requiere ir con medios que trabajan en los distintos rincones de Chile; y eso para nosotros ha sido clave”.

PROYECTO DE LEY PARA RESGUARDAR A LA PRENSA

La ministra subrayó la importancia de un ecosistema de medios diverso y robusto para la democracia, afirmando que “una democracia sin un ecosistema de medios diverso, que sea robusto, que pueda estar presente en distintos rincones del país, no es una democracia lo suficientemente sólida”, por lo que el gobierno trabaja en una agenda de trabajo para resguardar a la prensa, indicó “sabemos muy bien que la libertad de prensa no solo se sostiene con los periodistas, también camarógrafos, fotógrafos, se requiere un equipo de comunicaciones y por eso tenemos un proyecto de ley para la protección de los trabajadores de los medios de comunicación”, dijo Ministra de la Segegob.

Este proyecto de ley, que de marzo de este año fue aprobado en particular por la Cámara y despachado al Senado para su segundo trámite constitucional, busca proporcionar garantías de seguridad y protección a periodistas y trabajadores de medios tradicionales, alternativos y comunales, para prevenir y perseguir la violencia hacia los trabajadores de la prensa como periodistas, fotógrafos, camarógrafos, editores y reporteros, entre otros.

LA DESINFORMACIÓN ELGRAN ENEMIGO EN LA ERA DIGITAL

Vallejo también abordó el problema de la desinformación y la preferencia de la ciudadanía por informarse a través de redes sociales no reguladas, destacando que esto representa un riesgo para la democracia. “Es un problema en democracia que la gente prefiera informarse por redes sociales y no por prensa que está regulada, que tiene a sus equipos que hacen una labor profesional, es un problema y alimenta esta posibilidad que algunos tienen en las plataformas digitales de propagar desinformación. Es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo y que termina siendo un riesgo, por lo que levantamos una agenda para enfrentar el fenómeno de la desinformación. Lanzamos una campaña educativa para alfabetización digital que llama a los ciudadanos a empoderarse, a informarse, que se llama ‘aguanta, chequea y luego comparte’; es decir, no caigamos en cualquier información”, dijo.

En este contexto la Ministra de la Segegob finalizó diciendo “Creemos que en este contexto de la desinformación es fundamental volver a darle valor al trabajo de las y los periodistas, porque ahí está la credibilidad que tenemos que sostener. El periodismo tiene una labor tremendamente relevante, porque nuestro país necesita de un periodismo empoderado, profesional, riguroso y que vaya recuperando espacios que ha tenido”, concluyó Vallejo.