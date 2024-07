Alcalde de Graneros llama a legislar con “urgencia” reforma de pensiones

Claudio Segovia señaló que “esto no se trata de colores políticos, sino de anteponer las diferencias por un bien mayor, y eso, es lo que deben entender en el Congreso. Los jubilados del país no deben seguir esperando”.

En su calidad de Presidente de la Comisión de Adulto Mayor de la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, el alcalde de Graneros Claudio Segovia pidió a los parlamentarios dar sentido de urgencia a la reforma de pensiones “y de una vez por toda dar solución digna a miles de compatriotas que esperan una respuesta”.

De esta forma y conjuntamente a este llamado Segovia explicó que, a través de la ACHM, se ha pedido a los alcaldes y alcaldesas de todo el país a suscribir una carta que demanda la urgencia de legislar con total prioridad la reforma de pensiones.

Claudio Segovia indicó que mediante esta misiva “los alcaldes y alcaldesas demandamos legislar la reforma de pensiones con urgencia. Los jubilados no deben seguir esperando. Diariamente recibimos en nuestros municipios a personas mayores que buscan ayuda social porque no les alcanza. Es dramático, y nosotros hacemos lo que podemos, pero la solución definitiva debe venir del congreso, a quienes les pedimos, que la misma premura que ponen en sus asuntos personales, como vacaciones y reajustes, hoy la coloquen a disposición de nuestros adultos mayores”.

SUBE EL COSTO DE LA VIDA, PERO NO LAS PENSIONES

El alcalde de Graneros expresó que “hoy vemos que sube la luz, el agua, la bencina, en fin, el costo de la vida y esta realidad en los municipios la vemos a diario, sobre todo los alcaldes que recorremos los barrios y poblaciones, y es por esto que le pedimos al gobierno y a los señores del congreso, que se pongan la mano en el corazón y de una vez por toda legislen la reforma a las pensiones”.

La autoridad comunal enfatizó en que “esto no se trata de colores políticos, sino de anteponer las diferencias por un bien mayor, y eso es lo que deben entender y sobre todo sentir los que están en el Congreso. Nosotros los alcaldes estamos empapados de esta realidad, de este sentimiento y de este sentido de urgencia. Pero no puede seguir pasando que por ideologías y pequeñeces los perjudicados continuen siendo nuestros adultos mayores”.

Anuncios

Segovia añadió que “tenemos la convicción de que esto es una prioridad. Llevamos más de una década sin avances, a pesar de los intentos de los ex Presidentes Bachelet y Piñera. Es por eso que hoy volvemos a decir con fuerza que es urgente una reforma al sistema de pensiones. Ya no hay más tiempo. Esto no es por el Gobierno, no es por la próxima elección, no es por un objetivo político partidista, sino que por los miles de pensionados que hoy sufren por no poder solventar lo básico para poder vivir dignamente”.

Por último, Segovia afirmó que “desde la AMUCH, exigimos al parlamento que deje sus egoísmos e intereses personales de lado y ponga por delante el sentido de urgencia, para un cambio en el sistema que permita una mejor calidad de vida a nuestras personas mayores. Chile y los miles de pensionados necesitan un nuevo sistema que mejore ahora las pensiones”.