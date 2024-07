De San Fernando para el mundo: Luchadora Stephanie Vaquer dirá presente en la WWE

Se sabía que sus características eran importantes, pues en México la rompió. Una serie de títulos a su haber la transformaron en la máxima exponente femenina de la lucha libre azteca, y en las últimas horas su nombre llenó las páginas de cientos de medios a nivel mundial y los fanáticos ya la idolatran. Stephanie Vaquer, nacida en San Fernando hace 31 años, desembarca en la WWE, la liga de lucha más importante del mundo.

Su llegada a este espectáculo de entretenimiento que es seguido por millones de espectadores en todo el orbe, se conoció mediante el posteo de una de las leyendas de la lucha libre, Shawn Michaels que, en su cuenta de X (@ShawnMichaels), la recibió de esta manera: “Welcome to the WWE Family, @Steph_Vaquer. See you in Orlando!”.

Medios internacionales valoran su performance en la lucha, ya que no solo ha competido en tierras mexicanas, sino que también en Japón, donde en el New Japan Pro Wrestling ganó el campeonato STRONG.

Su desempeño deportivo se inició en nuestro país, y escaló a tal nivel que ahora estará en la WWE. Es más, en 2023, fue incluida en el top de 150 luchadoras femeninas por la revista especializada Pro Wrestling Illustrated, dando cuenta de todo su potencial ya que fue clasificada en el puesto 54.

Stephanie, en nuestro país, era denominada como Dark Angel, y tuvo participación en varios de los eventos de lucha que se realizaban comúnmente en Rancagua y en diversas comunas de la capital.

El fin de semana venidero, la WWE tendrá una gira por México, en Ciudad de México y Monterrey, y es justamente allí donde podría ser presentada en sociedad.

Con el arribo de Vaquer a la empresa de Vince McMahon, no es descartable que, próximamente, la WWE aterrice en nuestro país.