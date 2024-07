Amanda Rojas Alegría y sus habilidades en Karate la llevan hoy a representar a Chile

Amanda Rojas Alegría (16), alumna de la Escuela Karate Graneros, está clasificada para representar al país en el Campeonato Continental de Karate SKIF América, que se desarrollará a fines de julio en México, ciudad de Querétaro. Y para apoyar su viaje se han realizado diversas actividades y eventos con el fin de recaudar fondos para su estadía mientras dure este certamen.

Respecto a su carrera deportiva, su sensei Eric Sáez, ha sido su profesor y mentor fundamental desde que ingresó a esta escuela en Graneros (ver recuadrito). Amanda comenzó a entrenar karate a los 6 años y no pasó mucho tiempo en que asistió a su primera competencia. “Desde pequeña mostró muchas aptitudes, aprendió bastante rápido, y comenzó a competir desde muy chiquitita. La recibimos en 2016 en la escuela donde recibió su cinturón celeste. En ella vimos un talento que cuesta encontrar y con ella ha sido más fácil”, explicó Sáez, agregando que hoy entrena cinco días a la semana.

Su entusiasmo y aptitudes se reflejan en Amanda desde el primer minuto que conversamos con ella. “Es un deporte que me gusta mucho. Empecé muy chica y he estado toda mi vida en esta escuela. Mis padres vieron que tenía mucha energía y decidieron meterme en algún deporte y eligieron el Karate. Hubo un tiempo en que me dejó de gustar, pero seguí por miedo a no poder optar por otra disciplina. A los 10 u 11 años me di cuenta que me iba a dedicar a esto. Fui ganando experiencia lo cual me ayuda mucho hoy a poder competir”, manifestó la joven.

Sabemos que el karate es una forma de vida y una actividad que se realiza para toda la vida y así se lo han inculcado en su escuela. “Mi sensei siguió apoyándome para darme cuenta que esto no solo iba por deporte sino que para largo, un deporte donde me veo de forma profesional, me veo por muchos años más compitiendo. Ahora representaré a Chile porque fui a dar un examen para obtener el cinturón negro y ahí en Santiago el de más alto mando (Federación SKIF) vio que tenía potencial y me escogió para ir a México”, comentó.

Amanda competirá de acuerdo a la edad, peso y cinturón, en dos categorías Kata (solitario) y Kumite (combate). Y es primera vez que saldrá del país y a competir. Además es la primera gran experiencia de esta escuela en el extranjero. Sus expectativas son altas, tiene muchas ganas de ganar pero también de pasarlo bien y que sea una experiencia inolvidable tanto para el como para su escuela.

“Mis padres y sensei son quienes más me han apoyado. Toda la academia y también en mi colegio, el Santa Teresa de Graneros. En la escuela de Karate somos una familia nos apoyamos entre todos y nos llevamos muy bien”, agregó la joven deportista. Además cree que es vital el apoyo recibido. “Uno no puede solo porque los recursos no alcanzan”, dijo en la cena benéfica que hace algunos días realizaron en el Centro de Eventos Los Tres Caminos jornada que logró reunir un millón 600 mil pesos para ser usado en la estadía en México.

Anuncios