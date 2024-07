Carabineros de Chile rinde homenaje a la mujer Carabinera

Un 16 de julio de 1962, Carabineros de Chile dio un gran paso, convirtiéndose en la primera institución uniformada en incorporar mujeres a sus filas. Tal fue la relevancia de este hecho, que hoy esta es una efeméride institucional que se recuerda con orgullo.

El Jefe Zona O’Higgins, General, Max Jiménez Fleming, explica que “se presentaron más de mil postulantes mujeres para 104 vacantes, que ese año comenzaron a vestir por primera vez el uniforme y a desempeñar diversas funciones, inicialmente de cuidado en los Hogares de Menores, luego fueron labores de tránsito y hoy ya se encuentran de forma transversal en todas las funciones policiales incluso en las especialidades. Nuestra institución siempre ha sido pionera en diversos ámbitos, pero la incorporación de la mujer a las filas de Carabineros, sin duda, ha sido un gran aporte al desarrollo de la institución. Mi homenaje y agradecimiento a todas las mujeres Carabineros de la Zona O’Higgins y del país”.

En la Zona O’Higgins muchas mujeres han asumido responsabilidades a cargo de Unidades y Destacamentos y en las especialidades como Control de Orden Público, Labocar y SIAT. Todas trabajan diariamente para ofrecer seguridad y tranquilidad a la comunidad, complementando con sus funciones de madre, hija, esposa.

Sargento 2° María José Galdámez González, Labocar:

Lleva 16 años en la institución y desde el 2011 es parte de la Sección Especializada del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Labocar. Antes estuvo en la 4° Comisaría Rengo, donde empezó su interés por seguir perfeccionándose y que la llevó a desarrollar el curso de la especialidad. “Me gusta buscar la verdad a través de la evidencia”, sentencia María José. Explica que “soy la única mujer en esta Sección y es que desde hace ya varios años estamos en todas las áreas y en todas las funciones y le damos el toque femenino al área, una mirada diferente que siempre es un aporte”, asevera orgullosa de la labor que desarrolla.

Teniente Roxana Flores Aliste, SIAT:

Ingresó a Carabineros el 2012 y diez años después decidió realizar el curso para perfeccionarse e ingresar a la especialidad de investigación de Accidentes en el Tránsito, SIAT, un trabajo que señala “me fascina porque es metódico, ordenado, que permite esclarecer accidentes a través de una metodología que es rebatible”. Es la única oficial mujer en la SIAT y siente que el aporte que desarrolla junto a dos mujeres más en el área es importantísimo: “Tenemos habilidades que nos permiten apreciar detalles, somos acuciosas en el trabajo y metódicas y además aportamos mucho en las relaciones humanas. Estoy orgullosa de pertenecer a Carabineros de todas las opciones que uno tiene si hace bien el trabajo”.

Cabo 2° Beatriz Contalba Sepúlveda, 7° Comisaría Control Orden Público, COP:

Con 18 años en Carabineros, se siente orgullosa de pertenecer al COP, donde ha estado hace ya 11 años: 7 en la Región Metropolitana y 4 en la Zona O’Higgins. “Siempre me gustó el COP, me gusta la forma del trabajo de esta área, donde -recalca- es de mucho compañerismo, de ayudarse y apoyarse. Aquí, además como soy la única mujer, se preocupan harto por mí, me cuidan y se preocupan. A veces las personas se extrañan cuando me ven trabajando, les llama la atención, pero en Carabineros las mujeres estamos en todas partes y funciones y aportamos el lado femenino a la institución.