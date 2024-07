Ventas de vehículos de cero y bajas emisiones cierran un primer semestre histórico

En un contexto nacional de débil crecimiento económico, bajos niveles de inversión, condiciones crediticias aún restrictivas e incertidumbre en torno a nuevos gravámenes y retrasos de reglamentos clave para el sector automotor, la venta de vehículos nuevos cero y bajas emisiones continúa creciendo de manera robusta, según afirma reporte de la ANAC(Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.).

Las inscripciones de vehículos propulsados con tecnologías de cero y bajas emisiones registraron un incremento de 106,4% durante el primer semestre con 7.268 unidades comercializadas. Asimismo, solo en el mes de junio se vendieron 1.933 vehículos con estas tecnologías, cifra que equivale a una expansión de 125,8%.

Estos resultados van en línea con el creciente interés de los usuarios por adquirir vehículos más eficientes y de tecnologías limpias que contribuyan a cuidar el medio ambiente, así como al sostenido aumento de la oferta de las marcas automotrices, cuyos portafolios han ido sumando vehículos cero y bajas emisiones de diferentes segmentos, equipamientos y precios para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores.

2Si analizamos los resultados por tipo de vehículo, los híbridos convencionales (HEV) son la categoría más vendida y cerraron el primer semestre con 2.770 unidades inscritas con 88,4% de crecimiento, lo que también es un resultado histórico para este segmento. Mientras que los modelos 100% eléctricos (BEV) registraron 1.735 unidades vendidas este primer semestre con una subida de 125,6% respecto al mismo semestre del año anterior, que ya había sido histórico. Por lo tanto, esta categoría también logró récord en materia de comercialización acumulada y en cantidad de modelos y versiones ofrecidas a público, toda vez que ya son más de 33 marcas las que participan en Chile ofreciendo modelos 100% eléctricos”, dice el informe de la ANAC.

Los híbridos enchufables (PHEV), por su parte, aumentaron en 189,6% sus ventas, con 475

inscripciones en el primer semestre, resultado que es la mejor venta acumulada mensual en la historia para esta categoría. Son 14 las marcas que hoy ofrecen este tipo de modelos en Chile.

Y los vehículos microhíbridos (MHEV) o con hibridación ligera no se quedaron atrás con 2.195 unidades comercializadas en los primeros seis meses del año y un aumento de 127,5%, cifra que igualmente es histórica y que alcanza a modelos de distintos segmentos, desde citycars con hibridación ligera, hasta SUV de dos o tres corridas de asientos ya cuentan con esta tecnología. En el análisis por segmentos, los resultados también continúan con cifras positivas para todas las categorías, en general. En los primeros seis meses del año los SUV de estas tecnologías crecieron 114,3% con 5.942 unidades, los vehículos comerciales electrificados se incrementaron 40,6% con 135 vehículos, los de pasajeros subieron 145,6% con 997 unidades y solo las camionetas pick up con tecnologías electrificadas bajaron un 21,1% con 194 unidades inscritas, principalmente explicado por la estacionalidad que conlleva la renovación de flotas de vehículos de trabajo o camionetas pick up, que suele producirse ya iniciada la segunda