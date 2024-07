Preguntas ante la candidatura de Chile Vamos por Rancagua.

En lo que parece un deja vu, en una lección no aprendida que significó que perdieran el sillón edilicio de la capital regional y la llegada de Juan Ramón Godoy a la alcaldía con todas las consecuencias que ya conocemos, la nominación del candidato de la hoy oposición para alcalde de Rancagua se ha convertido en una lamentable teleserie, con muy poca claridad de la forma en que se toman las decisiones y que mucho suena a dedazo.

No hubo acuerdo para la primaria, el nombre nunca confirmado como candidato de Eduardo Soto pesó demasiado, se dijo que una encuesta definiría el nombre. La encuesta se realizó pero no tenemos certezas de sus resultados, tenemos las definiciones entregadas por una encuesta que fuentes de RN hicieron llegar hasta nuestra redacción pero dicho estudio generó más dudas que certezas, primero no nos fue entregada la ficha técnica de la misma y no fue respondida la duda de porque era medido en casi todas las preguntas el nombre de Eduardo Soto, pero no así en la pregunta sobre eventuales candidaturas a alcalde de Rancagua, pregunta donde el nombre de María del Carmen Orueta con el 21,8% de intención de voto se impone por sobre el de Raimundo Agliatti que marcaba 12,1%. Donde el 47,9% señala no saber por quien votar y el 15,5% señalaba que votaría por Valentina Cáceres.

Eso sí cabe consignar que en todas las categorías donde fue medido, Eduardo Soto se imponía con holgura sobre otros nombres, por ejemplo marcaba 95,5 % de conocimiento vs el 43,2% de Raimundo Agliati y el 39,0% de María del Carmen Orueta.

Recordemos que Raimundo Agliati ya fue candidato a alcalde como independiente apoyado por Eduardo Soto en 2021, obteniendo el segundo lugar pero donde la suma de sus votos más los de la candidata de Chile Vamos Pamela Jadell sumaban bastante más que los obtenidos por Juan Ramón Godoy, solo la división de la derecha posibilitó la llegada del hoy suspendido alcalde.

Pero las preguntas se siguieron acumulando en la semana cuando a través de un comunicado, sin firma, pero con logo de Chile Vamos y solo puesto en redes sociales, no enviado a nuestra redacción por algún correo oficial como suele suceder, señalaba que Raimundo Agliati era el designado como candidato a alcalde. Si bien hubo públicos lamentos tanto de la afectada concejala como del diputado Diego Shalpper lo que le da credibilidad al anuncio, a lo que se suma un post en la cuenta de x de Eduardo Soto felicitando a Agliati por la nominación donde el virtual candidato le responde “Muchas gracias ✌️

Me la jugaré en este nuevo desafío con la convicción de que #Rancagua tiene un potencial enorme para vivir tranquilos en familia. Debemos reconquistarnos y amar nuestra ciudad. A futuro todos querrán volver a ella”.

Anuncios

Pero llama la atención la falta de vocerías sobre esta postulación y respuestas en torno como se llegó a esta determinación y también que sucede con Eduardo Soto donde los rumores van desde que sería el virtual candidato a Gobernador Regional hasta que no postularía a ningún cargo complicado por las relevaciones de los audios de Hermosilla.

Toda esta teleserie se hubiese evitado con haber ido a primarias. Pero dado este cuadro habrá que esperar al 29 de julio cuando los nombres deban ser oficialmente inscritos.