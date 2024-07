HORÓSCOPO DEL JUEVES 18 DE JULIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

La solución a un problema económico o profesional puede llegar en las próximas horas. También mejorarán las cuestiones de salud y es probable que hasta mejore tu forma física y mental. Buenas perspectivas, por tanto, en todo lo que en estos días te importa.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Sentirás la satisfacción de cómo de bien te van las cosas. Estarás en expansión y con ganas de hacer feliz a la gente de tu entorno. Buen momento para acompañar la salud de la mente con el buen estado del cuerpo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los viajes que tienes programados no parecen salir adelante debido a circunstancias ajenas a ti. Te contrariará, pero no demasiado porque tienes otras cosas en la cabeza. Una persona te está volviendo loco y no sabes cómo decírselo; hoy puede ser el día en que te lances.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

El deporte puede servir como doble fórmula curativa. Tu forma física y tu cuerpo te lo agradecerán, pero tu mente también se verá beneficiada por ello. Tratarás de ponerte en contacto con alguien a quien le debes una explicación, pero no será posible.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Las buenas y viejas amistades sabrán llenar el vacío sentimental en que puedes verte sumido tras unos días de muchas novedades, y hasta es posible que tengas una relación duradera con alguna de ellas.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los asuntos de familia pueden estar hoy relacionados con el dinero. Las relaciones entre los distintos miembros que la formáis se van a ver afectadas por la marcha del bolsillo común. Tratar de solucionarlo con el juego o las apuestas no es lo más adecuado.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tu estatus profesional se consolida, en buena medida gracias a tu excelente momento y a tu capacidad para que los demás valoren tus logros. No te desvíes de este camino, y sigue empleándote a fondo. Las perspectivas son muy buenas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las relaciones de amistad serán la mayor fuente de información que vas a tener para tus negocios. Tendrás que pasar por comidas, copas y fiestas para conseguir lo que necesitas. Aunque no te apetezca pasar horas fuera de casa, no tendrás más remedio.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Surgirán conflictos profesionales que te mantendrán muy alerta, y por tanto en un permanente estado de nervios. Deberás centrar la atención en tus cometidos y desechar esa actitud de duda, antes de que afecte a tu vida personal.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Atrás quedan esos pequeños achaques que te complicaban la vida últimamente. Ahora sí, tu estado de salud es estupendo, encontrarás la fortaleza, la vitalidad y la disposición de ánimo necesarias para acometer lo que te propongas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tendrás más despistes de lo habitual y no harás más que cometer torpezas. Sin embargo, el día que es te permitirá reírte de ti mismo y no dejarte llevar por la burla de los demás, sin darle la vuelta y convertirla en diversión generalizada.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Pueden sorprenderte acontecimientos poco agradables. En la familia no tendrás el apoyo que hubieras deseado, pero comprenderás la situación por la que estáis pasando todos. Buen momento para contactar con amigos que se han alejado últimamente.