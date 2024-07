Caída mundial por “Pantallazo Azul de la Muerte”: experto UOH detalla el impacto de la falla en actualización

Un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética CrowdStrike provocó la caída de Microsoft y otras empresas del sector energético, bancario y de medios de comunicación a nivel mundial. Microsoft ha señalado que está investigando la situación.

La caída de Microsoft debido a una actualización defectuosa ha provocado disrupciones aéreas a nivel global en la mañana de este viernes, imposibilitando a gestores aeroportuarios y operadores realizar los procesos de facturación o embarque con normalidad en una fecha clave de temporada alta.

Durante la madrugada de este viernes, la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike comenzó a registrar fallos, según el portal de monitorización de interrupciones Downdetector. Este error se ha extendido a nivel global, afectando a múltiples países.

¿Por qué solo afectó a computadoras con Windows? El ingeniero en conectividad y redes y director (s) de Tecnologías e Información de la Universidad de O’Higgins (UOH), Walter Pizarro, explicó que “la actualización estaba destinada específicamente a las plataformas de Windows pero solo a los sistema que utilizan CrowdStrike como protección, lo que significa que la incidencia fue exclusiva de este sistema operativo. En contraste, los sistemas operativos como Linux y Mac no se vieron afectados porque utilizan plataformas de protección distintas. Estas diferencias en las actualizaciones y medidas de seguridad entre los diversos sistemas operativos explican por qué solo Windows experimentó este problema”.

La nueva versión del software de ciberseguridad de CrowdStrike provocó que las computadoras con Windows se bloquearan y mostraran una “pantalla azul de la muerte”, un error estándar que aparece cuando el sistema operativo no se puede cargar correctamente.

La falla de hoy generó una serie de problemas, incluyendo fallos en las operaciones de administración de servicios y en la conectividad o disponibilidad de las herramientas que ofrecen las empresas clientes de CrowdStrike. “Esto se debe a la indisponibilidad de los sistemas. No fue evidente de inmediato, ya que afectó a un archivo de configuración del sistema, provocando el conocido ‘pantallazo azul de la muerte’. Esta pantalla, que era común en los sistemas operativos Windows XP, ha ido desapareciendo gradualmente en las versiones más recientes de Windows, pero lamentablemente, hoy volvió a aparecer”, indicó Pizarro.

El fallo en la seguridad ha provocado que los ordenadores quedaran inoperativos durante horas. Sobre los servicios en esta parte del mundo, Pizarro señaló que “en Latinoamérica no nos hemos visto tan afectados. Sin embargo, también hay servicios como Office 365 y Google que están experimentando cierta intermitencia a causa de esta caída”.

La plataforma afectada es capaz de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que le permite identificar patrones y comportamientos anómalos que podrían indicar una amenaza inminente. Esto la convierte en una herramienta invaluable para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones y entidades gubernamentales.

“En cuanto a las actualizaciones, no es frecuente que presenten problemas, ya que siempre se validan exhaustivamente antes de ser liberadas a nivel mundial. Por lo tanto, estos incidentes no son regulares. Hace unos años, es cierto que hubo una falla en los sistemas operativos Windows, aproximadamente hace tres o cuatro años, que afectó a algunos ministerios y otras áreas, pero tales fallas no son comunes”, apuntó Pizarro.