Se viene París 2024: Sigue todos los detalles de los Juegos Olímpicos a través de YouTube, gratis y en vivo

La cobertura durante la justa olímpica será total con 50 competiciones diarias en vivo a través de 10

canales de forma simultánea, disponible para todos los fanáticos chilenos del deporte.

Santiago, 19 de julio.– Se acercan los Juegos Olímpicos de París 2024 (a realizarse entre el 24 de

julio y el 11 de agosto) y son 48 deportistas del Team Chile los que buscarán regresar a nuestro país al

podio en alguna disciplina y darle una medalla. Y ya está clara la mejor forma de seguir la histórica

cita deportiva: YouTube.

El evento podrá seguirse en vivo y en directo a través del perfil de Claro Sports en YouTube, que

ofrecerá una cobertura completa las 24 horas del día a través de 10 canales dedicados. Los

aficionados podrán disfrutar de la participación de la delegación chilena, así como de las más de 392

competencias de las 32 disciplinas olímpicas.

Además, y por primera vez fuera de Estados Unidos, se habilitará una herramienta “multiview”, que

permitirá ver hasta 4 señales de la transmisión al mismo tiempo en una misma pantalla.

La transmisión incluirá momentos históricos como la ceremonia de inauguración, que por primera

vez no se realizará en un estadio, sino en el emblemático río Sena. También se transmitirá la

ceremonia de clausura y todos los eventos estarán disponibles on demand para que los fanáticos

puedan disfrutarlos en cualquier momento y lugar.

Además de generar una experiencia deportiva multiformato, Claro Sports a través de su canal de

YouTube ofrecerá a los fanáticos contenido más allá de los terrenos de juego o competencias, con

un análisis antes, durante y después de la acción por parte de los expertos, así como contenido

generado por fanáticos entorno a sus competencias preferidas. Pero además, a través del canal

oficial de los Juegos Olímpicos se tendrá a disposición los mejores momentos de la cita olímpica.

Estas transmisiones, además de estar disponibles en territorio chileno, también podrán ser

sintonizadas en 17 países de América Latina (Argentina, Bolivia, México, Colombia, Costa Rica,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República

Dominicana, Uruguay y Venezuela). La cobertura estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de

la semana, con 50 competencias diarias en vivo, hasta 10 de forma simultánea, y más de 2 mil videos

on demand con momentos destacados, clips, medallero, análisis y demás todo dentro de su canal de

YouTube.