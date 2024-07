HORÓSCOPO DEL DOMINGO 21 DE JULIO.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Pueden surgir rupturas en el plano sentimental porque no verás claro a dónde conduce la relación. La indecisión te ha marcado un camino que no se ajusta en absoluto a lo que andabas buscando. No des por terminada la batalla antes de tiempo, al final verás la luz.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Tendrás un exceso de energía positiva y lo notarás en tu estado físico. Mentalmente tampoco estás de baja y tienes ganas de todo. Fuerza vital que transmitirás a todos los que se relacionen contigo y que sabrás reservar para cuando lleguen los malos momentos.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Dificultades con tu familia van a hacer que el día se presenta gris y sin claros. Las nubes irán intensificándose a lo largo de la jornada y será difícil ver la claridad. Sin embargo, las estrellas indican que es una borrasca pasajera y que mañana lucirá un espléndido sol.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No es el día adecuado para hacer presupuestos económicos, te muestras demasiado pesimista en ese sentido y hoy necesitas un poco de alegría para salir a divertirte un poco con tu pareja o los amigos.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Es un día dedicado a la revisión de objetos del pasado. Tal vez por una mudanza o simplemente porque disfrutarás de tiempo libre tendrás la oportunidad de revivir aventuras de tu infancia, y cierta nostalgia teñirá tu ánimo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen momento para planificar viajes largos a algún país extranjero. Además, todo lo relacionado con las leyes y la filosofía te atraerá más de lo habitual. Venus, el planeta del amor, te garantiza que muy pronto tendrás pareja si es que ahora tu corazón no está ocupado.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Motivarás a todos los que te rodean a trabajar con alegría y confianza, aunque algún pequeño proyecto pueda venirse abajo, conseguirás encarrilar lo verdaderamente importante. Tu decisión te hará ganar dinero y prestigio.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La rutina suele ser mala compañera, y a la larga, puede resultar fatídica. No confundas una comodidad aparente y circunstancial con el bienestar. Una persona muy cercana a ti puede tener la clave para que te alejes del tedio: ábrete a los demás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Día propicio para el descubrimiento de valores espirituales y comunitarios. Redefinirás tus ideas en este sentido y enmarcarás tu vida interior en el mundo que te ha tocado disfrutar externamente. Tendrás capacidad para afrontar los embates económicos.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Se exalta tu poder para comunicarte con los demás, para expresar o demandar tus necesidades y opiniones. Tu autoestima se encuentra por todo lo alto, e inmune, además, a los ataques y comentarios de envidiosos y criticones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El amor está de capa caída. Te encontrarás con sorpresas cuando llegues al encuentro con tu pareja y descubras comportamientos que nunca pensaste que iba a tener. Tú también te sorprenderás a ti mismo con tu reacción.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Los asuntos profesionales van a ocupar hoy tu mente, aunque sí quedará un espacio abierto para la duda en el terreno sentimental. El amor se te presenta como algo peligroso pero muy tentador, una atracción arriesgada ante la que no tienes claro si sucumbir.