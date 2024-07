“Aquí vengo a ser un aporte y mientras más pueda entregar, mejor”

Como una trabajadora inquieta, con ganas de aprender y con mucha iniciativa. Así describen sus pares y jefes a Griselda González. Y precisamente esas características la llevaron a desempeñarse como operadora en la flotación convencional, en Codelco División El Teniente, tras haber sorteado con éxito las pruebas del programa de Aprendizas e ingresar a la empresa en 2021.

¿De qué se trata tu trabajo?

Depende de las pautas del día, ya sea reparaciones de bombas o housekeeping (orden y aseo). En este momento, me desempeño en el carguío de bolas del molino, con maniobras de montacargas, así que también ocupo tiempo allí, además de mi trabajo principal, que es la recuperación de las partículas de cobre.

En palabras simples, acá llega pulpa, a la que se le adicionan químicos, cal, espumante entre otros, que hacen que la partícula de cobre se adhiera a una burbuja que sube a la superficie y la hace flotar. Así recuperamos el cobre.

¿A qué cosas debes poner más atención?

Al tamaño de la burbuja, a que no se reviente, a que tenga un buen colchón (espesor de la espuma), a que la mezcla tenga una buena velocidad y no sea solo agua. Los reactivos que adicionamos tienen que estar en una proporción de ciertos gramos por tonelaje y como lo que viene desde el molino no es un tonelaje fijo, va variando, vamos adicionando el tonelaje necesario de acuerdo a lo que va llegando.

La comunicación con el operador experto también es esencial, porque ve las cámaras y gráficos en las pantallas y nosotros vemos el terreno.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que tenemos una muy buena relación con los compañeros. Y también la dinámica del trabajo en sí, porque no es rutinario, todos los días hay que hacer algo distinto, incorporamos cosas nuevas.

Mi grupo familiar lo componemos mis tres hijos, de 22, 15 y 5, y yo. Están orgullosos de su mamá. Todos los días salgo a trabajar por ellos, con el apoyo también de mi familia, mis papás, mi hermana y hermano, que me apoyan también.

Y bueno, la maquinaria pesada es algo que me ha gustado desde siempre y aquí he tenido la posibilidad de estar en capacitación constante. Porque los cursos que tenemos por obligación los tengo todos al día, pero hay otros que he pedido e insistido por interés personal, porque aquí vengo a ser un aporte y mientras más pueda entregar, mejor. La minería es algo que a mí me quita el sueño y ojalá el día de mañana pueda llegar a manejar un camión CAEX.

¿Cómo llegaste a la división?

Mi hermano, que trabaja en interior mina en una empresa colaboradora, me comentó que Codelco iba a abrir un curso para mujeres, que se llamaba Programa de Aprendices. Averigüé, envié mis datos y de a poquito comencé a avanzar, a pasar las etapas.

Entrar a Codelco era algo que yo veía muy lejano, siempre enviaba mi currículum a empresas contratistas, hasta que se dio esta posibilidad y estoy feliz de estar aquí, todos los días poniendo el hombro.

Antes, lo más cerca que había estado, fue cuando trabajé como auxiliar de casino. Como no soy mucho de atender público, fui catete hasta que me pasaron a bodega y ahí manejaba camionetas para abastecer los casinos de La Junta.

¿Qué significa para ti ser una mujer en minería?

Me siento orgullosa y empoderada, porque una mujer manejando maquinaria es poco común, me gusta ser parte de lo excepcional y que me conozcan por ser de las pocas mujeres que operan maquinaria, porque a veces hay algunas compañeras que les gusta, pero les da miedo y siempre les digo, si nosotros hacemos nuestro trabajo como corresponde, con seguridad ante todo, no hay que tener miedo.

Y en ese sentido ¿qué mensaje de seguridad te gustaría entregar a tus compañeros y compañeras?

Acá vivimos la seguridad todos los días, en todo momento y cada movimiento. Es parte de nuestro día a día. Tenemos que tener los documentos, hacer los checklist, test de somnolencia cuando toca, estar atentos a cada paso. Les diría que cuidarse uno mismo y a los compañeros es lo primordial, porque todos tenemos a alguien que nos espera en casa y la idea es llegar sanos y salvos, tal como salimos en la mañana.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa como Codelco, que entrega sus excedentes a todos los chilenos y chilenas?

Es un orgullo aportar con un granito de arena a los excedentes con el trabajo diario que hacemos, a cumplir el compromiso de dar todo por Chile y saco pecho también por todas las mujeres.