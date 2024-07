Una crisis que no hay como detenerla

Un portazo en el rostro. Para quienes lo han sufrido, es un dolor no menor, que incluso puede durar días. Eso es lo que nos está llegando de lleno en las últimas semanas. Nuevamente la seguridad nacional ha estado en entredicho por una serie de hechos de sangre que, principalmente en las grandes ciudades, está golpeando y mucho. Costumbres que en otros países son normales, acá se están presenciado más día a día, coincidentemente con el aumento de migrantes que se produjo en los últimos cinco años.

Si bien es cierto, muchos foráneos han llegado a aportar con su talento en diferentes áreas de la sociedad, otros no lo han hecho así, y solo han venido a delinquir y a generar caos en los sectores donde se han establecido.

Justamente, lo que hemos visto en las semanas que recién pasamos, como el caso de Lampa, nos traen a colación de que pese a utilizar toda su capacidad, a las policías y al sistema judicial no le está alcanzando para dar abasto y cubrir este aumento de la delincuencia principalmente de ciudadanos extranjeros.

La reacción estatal, al margen de las declaraciones de prensa, se muestra, pero no da. Lamentablemente, el problema que se generó un lustro atrás reventó y hoy no hay como pararlo. Desde el parlamento, solo vociferan, pero no hay una discusión concreta que se traduzca en leyes urgentemente necesarias. El mismo presidente de la República habló de construir una nueva cárcel de alta seguridad, pero con una no se dará abasto. Los penales están copados, a su máxima capacidad -incluso superando el número de reclusos para los cuales fueron diseñados-, y esto genera más y más complicaciones al sistema. Los jueces lo expresan, los fiscales también. Se trabaja para combatir, pero las falencias estructurales complican todo.

Sin lugar a dudas que, desde la comunidad, hay que exigir a quienes nos gobiernan que pongan coto a esto, ya que una realidad que se veía lejana, de otras tierras, se instaló en Chile y no pronto no se marchará.