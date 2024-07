El Reino de Dios llego

“…Pero buscad primero su reino y su justicia,…” Mateo 6:33

¡El reino de Dios ha llegado en la persona de nuestro Señor Jesucristo nacida en Belén!

El Reino de Dios, no es igual a los gobiernos que conocemos en este mundo, una prueba de ello es que sus discípulos no utilizarían la violencia, la fuerza ni siquiera para defender sus causas supuestamente espirituales.

La confianza del éxito de este reino no descansaría, por lo tanto, en ejércitos sofisticados de última generación, ni armas de alta tecnología, porque las armas a usar, de este reino, no son carnales sino Espirituales poderosas en Dios y más efectivas.

El Reino de Dios se construye con fe, sobre el fundamento que es nuestro señor Jesucristo y se ora para que la soberanía de Dios, su voluntad, no sólo esté presente en el cielo sino también en la tierra.

El Reino de Dios junto con su justicia, debe convertirse en el primer objetivo de sus discípulos, Jesús señala que es comprensible que aquellos que no son sus seguidores, se dejen angustiar por la contingencia material, pero sus discípulos deben poner en primer lugar, no su prosperidad material, no el cambio político, no la extensión de una iglesia sino la búsqueda del Reino y de su justicia, justicia, por cierto, bien diferente a la justicia humana.

Para pertenecer a este Reino, no hay que cancelar una entrada, ni tampoco hay que hacer méritos propios, sino solo la sola fe puesta en nuestro Señor Jesucristo.

En este reino, nos dice Jesucristo, las prostitutas y los publicanos tienen más posibilidad de entrar que los escribas y fariseos (Mateo 21: 3) o que los ricos (Lucas 18: 25), porque el auto-suficiente cree que con sus méritos ya tiene el cielo ganado.

El Reino de los cielos anunciado por Jesús no era y no es tratar de imponer una mentalidad confesional religiosa en la sociedad.

Tenga usted presente que el Reino de Dios era, es y será siempre un estilo de vida, una nueva forma de vivir, que es comparada a una boda, a un banquete, a una fiesta. Para aquella persona que lo llega a descubrir, lo valora como un gran tesoro el cual no tiene comparación.

Anuncios

El Reino de Dios no tiene nada que ver con rituales o asuntos místicos religiosos, de sentir o no sentir, ver o no ver. El reino de Dios es vivir los principios y valores escritos en su Palabra en cada una de las aéreas de nuestra vida a través de una fe relacional. En el sermón del monte a partir del capítulo cinco del Evangelio según San Mateo, Jesús expresaba: “Oísteis que fue dicho…mas yo os digo…”

El producto de nuestro encuentro con Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad, fe, fidelidad, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, estas virtudes deben aparecer en su vida y exhibirlas cada dio.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C

Dios le bendiga