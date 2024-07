Protestan en Rancagua contra Eduardo Macaya

Organizaciones y agrupaciones de Derechos Humanos escenificaron una protesta la mañana de este martes en el centro de Rancagua, con el fin de rechazar la decisión de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, quien revocó la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, que le había decretado prisión preventiva a Eduardo Macaya Zentilli, esto argumentando que la condena que lo sentencia a 6 años de cárcel aún no se encuentra a firme, por existir aún recursos pendientes por parte de la defensa.

La protesta, protagonizada en su mayoría por mujeres, se inició en la plaza Los Héroes de la capital regional, portando pancartas y gritando consignas, en contra del padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, que fue condenado por dos casos, que corresponden a cuatro delitos de abuso sexual a menores.

María Eugenia Farías, de Colectiva Julieta Kirkwood Rancagua, leyó un comunicado en la concentración para “levantar las voces de las niñas que han sido víctimas de abuso sexual por parte de su propio abuelo”.

Expresó que “el día que finalmente falló la justicia y fue condenado el abusador sexual de sus nietas con 6 años de cárcel efectiva (…). No obstante, sus privilegios operaron nuevamente, y así los poderes jugaron con los límites, enviándolo a su casa por segunda vez, cómodo y sin sobresaltos (…) con todos los privilegios que le otorga el poder y la clase social, en complicidad con los que ejercen la justicia, a vista y paciencia de todo un país”, aseguró.

Declaró además Farías, que la obligación de las organizaciones civiles es interpelar el poder y es eso lo que en este momento están haciendo. “No entendemos cómo es posible que haya personas con tantos privilegios en este país, que la justicia no haga el trabajo que tiene que hacer”.

De la plaza Los Héroes, los y las manifestantes marcharon a lo largo del Paseo Independencia y calle Brasil, para llegar hasta la sede de la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde a las puertas de esta institución judicial, expresaron palabras de rechazo y condenaron las decisiones de los jueces.

Paloma Rodríguez, de la vocería de género de la Universidad de O´Higgins (UOH), también se refirió a la protesta y rechazó los beneficios que Macaya ha sido objeto por parte de la Corte de Apelaciones, cuando el Tribunal de San Fernando ya había dictaminado 6 años de cárcel al acusado.

Macaya renunció a la presidencia de la UDI

El senador por la región Javier Macaya renunció durante la jornada de este martes a la presidencia de la UDI. El domingo, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, el congresista dijo que estaba “del lado de su padre” y cuestionó además la prueba del video que se presentó en el juicio. “Es grabado en un entorno familiar, sin su consentimiento y con un video que es bastante editado”, acusó.

En su carta de renuncia manifiesta su “férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación”, recalcando que ante los “desafíos enormes” del país, “la UDI cumple un rol importante en la conducción de esos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente”. La misiva continúa señalado que “por tanto, y en aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente. Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile”.

Más temprano había reconocido haber cometido un error con los dichos a canal 13 “al mencionar un detalle procesal del caso “ porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez (…) Yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto”, dijo Macaya solo tres horas tardes antes de dejar la presidencia de la UDI.