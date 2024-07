Con gran éxito finaliza la Liga de Fútbol Infantil “Forjando Sueños” en Quinta de Tilcoco

En un cierre lleno de emoción, finalizo la Liga de Fútbol Infantil “Forjando Sueños” en el Estadio Municipal de Quinta de Tilcoco. Este destacado evento deportivo, financiado con un 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de O’Higgins, reafirmó su compromiso con el desarrollo integral de la juventud a través del deporte.

La ceremonia de clausura contó con la presencia del alcalde Sebastián Rodríguez Fuenzalida, quien destacó la importancia del deporte para fortalecer la vida saludable y combatir el sedentarismo en los niños y niñas de la comuna. Acompañándolo estuvieron el Core Mario Gálvez, el cual expresó su satisfacción por el éxito alcanzado y el impacto positivo en los participantes y sus familias.

Los concejales Ricardo Hidalgo e Ignacio Lobos también estuvieron presentes, felicitando a los equipos y destacando el espíritu de competencia y compañerismo que caracterizó a la liga. En representación del Gobernador, Michelle Aguilera, subrayó el compromiso del gobierno regional con estas iniciativas que promueven el bienestar y desarrollo de los jóvenes a través del deporte.

Durante la jornada, se entregaron reconocimientos a los nueve equipos participantes y a los primeros lugares de las categorías Sub 9 y sub 13 se quedó con el primer lugar el club deportivo La Concepción, y en la categoría Sub 11 el primer lugar fue para el club deportivo Unión Caylloma, El Estadio Municipal se llenó de aplausos y alegría, reflejando el rotundo éxito de la Liga “Forjando Sueños” como espacio de integración y aprendizaje para los niños y niñas de Quinta de Tilcoco.

El alcalde de la comuna agradeció el apoyo del Gobierno Regional por financiar este tipo de proyectos, así como reconoció el gran entusiasmo y la participación activa de los niños y niñas, padres, entrenadores y colaboradores que hicieron posible esta memorable temporada. Con la mirada puesta en el futuro, se anticipan nuevas ediciones de la Liga de Fútbol Infantil para seguir fortaleciendo el deporte y los valores entre los más jóvenes de la comuna.