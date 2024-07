Las actrices de la generación Z que irrumpen con fuerza

Una ola de nuevos talentos ha llegado a Hollywood para quedarse. Pertenecientes a la generación Z o centennials, son los nacidos en torno al año 2000 y suponen el relevo natural al “star system” que llega con nuevos códigos y maneras.

Veinteañeros que han crecido con internet y han visto multiplicadas sus pantallas de exposición: cine, televisión, plataformas o Youtube. Jóvenes que han visto reconocido su talento tanto por profesionales como por infinitos seguidores anónimos en sus redes sociales. Iconos de estilo que se viralizan y dan la vuelta al mundo a partir de un solo click.

Estos nuevos talentos no llegan de manera tímida. Arropados por legiones de fans y con agendas cargadas de proyectos, reinan en las redes, en las alfombras rojas y se incorporan a grandes producciones y a los estrenos más esperados del año.

Es el caso de Lily-Rose Depp, Isabela Merced y Jenna Ortega. Tres actrices que destacan porque sus nombres aparecen en tres de los títulos cinematográficos más esperados del año: `Nosferatu´, `Alien: Romulus´ y `Bitelchús 2´.

Lily-Rose Depp. Hija de Johnny Depp y Vanessa Paradise, no parecía complicado que se convirtiera con cierta precocidad en un rostro reconocido del papel couché. Con 15 años, la joven Lily-Rose era nombrada, personalmente por Karl Lagerfeld, embajadora de Chanel, era habitual de las pasarelas de Alta Costura y se convertía en icono de estilo. El mundo de la interpretación llegó a Lily-Rose con la película `Tusk´ de Kevin Smith (Mallrats). El realizador, amigo de Johnny Deep, escribió un pequeño papel para ella. Allí comenzó una carrera que continúa en modo ascendente. De hecho en 2016 y 2018 fue nominada a los Premios César como actriz revelación. La primera vez por la película `La Danseuse´ de la realizadora debutante Stéphanie Di Giusto y la segunda por `Un hombre fiel´ dirigida por Louis Garrel.

Su primera superproducción llegó en 2019 con `The King´ (David Michôd, 2019) protagonizada por Timothée Chalamet (Wonka), como rey Enrique V, donde Lily-Rose da vida a Catalina de Valois, reina consorte. Reconocido su talento actoral, ha sido con la serie de HBO `The Idol´ (Sam Levinson, 2023), cuando ha llegado la polémica. La turbia historia creada por Sam Levinson, Abel Tesfaye “The Weeknd” y Reza Fahim, presenta imágenes de sexo explícito y dominación que han alimentado un debate, que ha intentado zanjar el equipo de la serie, Lily-Rose incluida. La actriz en declaraciones públicas a los medios comentó: “Tuvimos claro en todo momento que íbamos a hacer algo provocador que no iba a ser para todo el mundo.”

Ahora, en un registro completamente diferente, Lily-Rose se sumerge en el terror gótico con la adaptación de `Nosferatu´ (Murnau, 1922). Un clásico que el realizador Robert Eggers, que ya deslumbró con la película `The Witch´, reinterpreta y se convierte en la película de terror más esperada del año. Aquí Lily-Rose interpretará a Ellen Hurter, la amada a quien se busca cruzando océanos de tiempo. El estreno de `Nosferatu´ está previsto para el 25 de diciembre de este año.

Isabela Merced. La carrera profesional de esta actriz estadounidense, con ascendencia peruana, comenzó con sólo 10 años. Debutó en Broadway con Evita, dando así rienda suelta a su otra gran pasión: la música, aunque su rostro se hizo popular, unos años más tarde, a partir de protagonizar la serie `100 cosas que hacer antes de ir al instituto´ de Nickelodeon.

Isabela Merced protagonizará `Alien: Romulus´. EFE/EPA/NINA PROMMER

Su carrera interpretativa ha ido creciendo, convirtiéndose en actriz habitual de producciones infantiles y juveniles: protagonizó `Dora y la ciudad perdida´, adaptación cinematográfica de la serie de dibujos Dora la exploradora.

Ahora, con sólo 23 años, acumula, en su trayectoria como actriz, títulos como `Transformers: El último caballero´ (Michael Bay, 2017) o `Madame Web´ (S. J. Clarksson, 2024) donde interpreta a una spider-woman del Universo Marvel. Títulos que han supuesto un salto a su carrera como adulta, muy vinculada al género de superhéroes.

De hecho, en 2025 llegará a la gran pantalla una nueva entrega de `Superman´ dirigida por James Gunn (Guardianes de la galaxia), donde Isabela Merced interpreta a la superheroína Hawkgirl. Aunque, antes la veremos en `Alien: Romulus´, “séptimo capítulo” de una saga que promete regresar al terror perturbador de este clásico.

Dirigida por el solvente realizador uruguayo Fede Álvarez (Evil Dead, 2013), el personaje interpretado por Isabela Merced formará parte de un grupo de veinteañeros que al curiosear en una antigua estación espacial se encontrarán con una criatura xenomorfa con previsibles intenciones, que serán “disfrutadas” a partir del próximo 16 de agosto en su estreno en cines.

Jenna Ortega. La imparable carrera de esta actriz también comenzó en su infancia, con tan sólo ocho años. Californiana de nacimiento, tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña. Ahora, a sus 21 años, su trayectoria profesional suma más de 20 producciones en televisión y cine. Habitual de las series de Disney Channel, en poco tiempo pasó a formar parte del cine “slasher”, siendo una de las protagonistas del relanzamiento de la popular saga `Scream´, en su quinta y sexta entrega.

El talento de Jenna Ortega no pasó desapercibido a Tim Burton que encumbró definitivamente a la actriz, con el magnífico personaje de Miércoles Adams, consiguiendo la nominación al Globo de Oro y a los Premios del Sindicato de Actores en la categoría Mejor actriz de serie de Comedia.

Ahora vuelven a trabajar juntos en la esperada `Bitelchús, 2´ (‘Beetlejuice Beetlejuice’). Uno de los grandes clásico de los 80 donde Burton, en esta segunda entrega, reúne a los actores principales del inolvidable filme: Winona Ryder y Michael Keaton y a los que acompañará Jenna Ortega en el papel de una adolescente rebelde.

La película llegará a los cines el próximo 6 de septiembre y se convierte en uno de los estrenos más esperados del año. Mientras Tim Burton y Jenna Ortega continúan trabajando. Los fans de Miércoles están contando los días para volver a disfrutar de las aventuras de la pequeña Adams. La segunda temporada llegará a Netflix previsiblemente en otoño de 2025.

Una nueva generación ha llegado a Hollywood. Luciendo una combinación de talento, frescura y gusto por los proyectos ambiciosos, han convencido a la industria y a sus fans, que a través de las redes sociales, amplifican su fama de manera exponencial, convirtiéndolos en auténticos ídolos de masas.