Tamara Maturana, una rancagüina en los Panamericanos

Con tan solo 25 años la boxeadora rancagüina sueña con clasificar a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028 y traer una medalla a nuestra ciudad, “Estar en las Olimpiadas y lograr podio es el anhelo de todo deportista, estoy trabajando para ello, se que el camino es difícil, lleno de sacrificios, pero lo voy a lograr” así comienza nuestra conversación, imposible no percatarse del brillo en sus ojos cuando imagina lo que viene en su carrera “voy a estar pegada a la tele viendo el boxeo de Paris” y es que esta rancagüina, amante del baile en su adolescencia, encontró en el boxeo la pasión de su vida.

“Yo era bailarina, me gustaba el baile y mi papá todos los días me cateteaba, “Atrévete a boxear Tamara, te va a gustar, vamos a la asociación, pruébate los guantes” a mi no me llamaba la atención lo encontraba más de hombres y un día, siempre por el baile, ya que es también entrenamiento físico, vine a entrenar en el gimnasio con un ring al lado, lo probé y desde ahí no paré hasta hoy”

Número uno de Chile hoy no tiene rivales en el país, admira los logros de “Crespita” Rodríguez y hace un llamado a la empresa privada y a todos quienes lo quieran, a apoyar esta disciplina, especialmente a las mujeres, “A nosotras nos cuesta más ya que tradicionalmente se ve al boxeo como un deporte masculino. En eso destaco el apoyo económico que la Corporación Municipal de Deportes me da mes a mes con su programa de becas deportivas, ayuda mucho y se complementa con un equipo multidisciplinario de la Corporación que entiendo es para todos los deportistas de Rancagua, ahí hay un especialista en psicología deportiva, un kinesiólogo y una nutricionista, es un apoyo que le hace bien a todos los deportistas que lo necesiten.”

No se puede vivir exclusivamente del boxeo en Chile, confiesa, “hay que hacer exhibiciones, combinar el entrenamiento con tu carrera profesional y dar clases, no se puede vivir netamente del boxeo, incluso los profesionales deben tener otra actividad, obtener una medalla olímpica o en alguna competencia reconocida por el comité olímpico te permite obtener una beca, un Proddar, (Becas para deportistas de alto rendimiento) que en cierto modo te da un respiro para dedicar mas y todas las horas de la vida a entrenar y competir”

Nunca la han nockeado, solo ha perdido por puntos, su mejor golpe es el “gancho” que ha ido mejorando después de una fractura del menisco piramidal en la muñeca izquierda que le impidió tener una mejor performance en Santiago 2023.

Fue una larga y especial conversación en un frío día de entrenamiento en la Asociación de Boxeo de Rancagua, los sueños y frustraciones de una rancagüina, hincha celeste, deportista de alto rendimiento que sin duda no ha tocado techo en su carrera.