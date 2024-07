Codelco genera utilidades de US$ 2.896 millones en el primer semestre de 2024, 63% más que en el mismo período de 2023

La estatal Codelco generó US$ 2.896 millones de dólares de Ebitda (utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización) durante los primeros seis meses de 2024, 63% más que en el mismo período de 2023, cuando la cifra alcanzó US$ 1.775 millones. El aumento de US$ 1.121 millones se debe, principalmente, al mayor precio del cobre, los menores costos de operación, la variación del tipo de cambio, los resultados de las filiales y las mejores condiciones de los minerales provenientes de terceros.

Al 30 de junio de 2024, la cuprífera generó una ganancia bruta de US$ 2.079 millones, superior en US$ 555 millones (36%) respecto del año anterior, cuando sumó US$ 1.524 millones. Esta cifra se explica, en parte, por los mayores ingresos en venta de cobre propio por US$ 261 millones, la reducción en los costos de venta de cobre propio por US$ 361 millones, y a pesar de una reducción de US$ 124 millones en la ganancia bruta por la venta de molibdeno, subproductos y servicios.

Mientras, la utilidad consolidada de Codelco al primer semestre llegó a US$ 282 millones que, comparados con los US$ -140 millones del mismo período del año anterior, refleja un alza de 301%.

No obstante los mejores resultados financieros de la compañía en este semestre, los aportes al Estado alcanzaron US$ 655 millones, una disminución de 15%, lo que se explica, principalmente, por un menor pago por Ley Reservada del Cobre, dadas las menores ventas de cobre y molibdeno del periodo de cálculo para ese impuesto, que incluye diciembre de 2023 (hasta mayo de 2024). Sin embargo, la empresa mantiene su proyección de incrementar sus aportes al Fisco este año con relación al año anterior.

La producción propia alcanzó 579 mil 785 toneladas, 8,4% menos que durante el primer semestre del año anterior; mientras, la producción total (que incluye la participación de Codelco en Anglo American Sur y El Abra) llegó a 628 mil toneladas, 8,2% menos que en 2023.

La caída fue compensada, parcialmente, por esfuerzos de gestión en todas las operaciones y un seguimiento intensivo de los planes de producción implementados este año. Esto permitió, por ejemplo, un 22% de mayor continuidad operacional de la planta concentradora de Andina, que impactó positivamente en la cantidad de mineral tratado, al pasar de 66 mil toneladas por día (ktpd) durante los primeros seis meses de 2023 a 80 ktpd este 2024; un mayor aporte de 15% de la mina subterránea de la División Chuquicamata, que llegó a 53 ktpd (contra 46 ktpd en el mismo período del año anterior), sumado a la mejor ley de mineral de 6% en la División Gabriela Mistral.

Anuncios

“Queremos recuperar la capacidad de cumplir nuestras metas de forma oportuna y eficiente, y estos buenos resultados financieros nos alientan a mantener el esfuerzo. Hemos fortalecido nuestros planes de seguimiento intensivo de las operaciones y de los apoyos críticos para cumplir con nuestras metas de producción. Con estos planes en las operaciones estamos trabajando para que a partir de este segundo semestre la producción comience su ritmo de crecimiento de largo plazo, elevándose progresivamente hasta alcanzar el nivel de 1,7 millones de toneladas al 2030”, aseguró el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

En efecto, de la Cartera de Proyectos Teniente, Andesita, con una ejecución de 49,5%, proyecta el inicio de su producción para octubre. Andes Norte, en tanto, con 75% de avance respecto del programa del proyecto reformulado, contempla el inicio de la producción en diciembre de 2024.

Rajo Inca, con 82,5% de avance total, continúa las obras de las plantas concentradora e hidrometalúrgica, además de las mejoras en Pampa Austral. El inicio del ramp up de la concentradora se estima para septiembre.

La primera fase de la infraestructura del nivel 1 de Chuquicamata Subterránea alcanzó 61,6% de avance. En tanto, Traspaso Andina, continúa el ramp up de la segunda línea de chancado que se inició en abril de 2024.

La desalinizadora para las Operaciones Norte, que se construye en Caleta Viuda, al sur de Tocopilla, tiene un avance físico de 44,1%, en línea con lo programado, por lo que su entrada en operación se mantiene para el primer trimestre de 2026.

Menores costos directos y neto a cátodo

Codelco tuvo costos más bajos que en el primer semestre de 2023: el costo directo (C1) disminuyó desde 212,7 a 203,5 centavos de dólar la libra (c/lb), lo que representa una caída de 4,3%; en tanto, el costo neto a cátodo (C3) bajó de 360 a 334 c/lb, con una reducción de 7,2%.

Anuncios

Las razones detrás de esta disminución de costos fueron el efecto favorable del tipo de cambio; los menores precios de los insumos, especialmente de la energía eléctrica y los combustibles; además del impacto favorable en el costo de un menor uso de inventarios de productos en proceso. Para el costo C3, además de lo ya mencionado, influyó la variación de pasivos en pesos, impactados positivamente por el tipo de cambio.

Baja en la producción

Según explican desde Codelco, la baja de la producción obedece principalmente a la detención operacional de Radomiro Tomic, tras el lamentable accidente fatal de Ana Camila Rojas Farías (Q.E.P.D) en marzo, que obligó a paralizar los camiones, los que recién en junio volvieron a funcionar en total normalidad. También incidieron los menores aportes de El Teniente, tras el estallido de roca de 2023; y de la mina rajo de Ministro Hales, derivado del uso de stock, lo que se traduce en una menor ley de mineral; los eventos climáticos de mayo y junio en la zona centro-sur, que limitaron las condiciones operacionales, y el desfase de la entrada en operación del Rajo Inca, que le dará continuidad a la División Salvador.

Hitos del segundo trimestre (1 de abril al 30 de junio)