HORÓSCOPO DEL VIERNES 26 DE JULIO.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Estarás marcado por la mala suerte en las pequeñas cosas, detalles que tanto gusto te daría resolver satisfactoriamente. En lo fundamental, en los grandes asuntos, todo irá sobre ruedas, pero sentirás que al regalo le faltan el papel y los lazos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Intensidad en las emociones y en las relaciones sentimentales, sobre todo si son recientes. No dejarás ni por un instante de pensar en lo que harías si pudieras encontrarte con tu pareja sin cortapisas. Si aún no has ido de viaje con tu media naranja, es el momento óptimo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los viajes que realices en estos días van a verse favorecidos por el buen tiempo y por un destino agradable. Disfrutarás de personas diferentes, con pasados originales y futuros prometedores. Podrías encontrar una pareja.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Se avecina una etapa ligeramente complicada; sentirás que no encuentras la energía necesaria para llevar a buen término tus propósitos, tanto en el terreno económico como en el afectivo. No te alarmes, saldrás de esta si apelas a tu fuerza de tu voluntad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Pasarás un día agitado pensando en ese premio en el trabajo que no acaba de llegar y que tal vez lo haga en breve, pero no te impacientes. Recuerda que no hay esfuerzos sin recompensa. Procura distraerte y no amargar el día a quienes tienes alrededor.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu salud puede flaquear en estos días. Te encontrarás débil y sin ganas de moverte en exceso. Tienes la suerte de que alguien que te quiere mucho todavía te aguanta en esta situación en que nos podemos tan pesaditos y te cuidará sin problemas.

Anuncios

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Todo lo relacionado con el amor y la amistad aumentará en importancia a medida que se acerque el fin de semana; las oportunidades comenzarán a tomar cuerpo y tal vez tengas que rascarte un poco el bolsillo, pero merecerá la pena.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El protagonismo de tu pareja empezará a subir y las relaciones entre ambos serán más sólidas y menos conflictivas. Llegan tiempos de planes para viajar y conocer nuevos ambientes que os satisfagan y enriquezcan vuestra relación.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tendrás que asumir las lecciones que te dan los mayores. Una frase que quizá has oído muchas veces en tu infancia, pero que ahora, tengas la edad que tengas, vuelve a tu mente. Asumirás la responsabilidad de un trabajo que no te corresponde, pero será un favor personal.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Aparca por un momento los planes de futuro, y céntrate en el presente: es aquí y ahora donde tienes la oportunidad de progresar y mejorar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy: es estupendo que pienses en el mañana, pero debes empezar a actuar ya.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Sabrás cómo hacerte feliz a ti mismo. Será la base sobre la cual construirás el mundo que más te apetezca, y al que invites tan sólo a las personas deseadas. Un cuento fabricado al gusto del consumidor, con final inesperado, pero siempre satisfactorio.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Debes evitar hoy relatar aspectos de tu vida íntima a gente con la que no tienes demasiada confianza. Aguantarás la tensión de tu familia gracias a la aportación de alegría que hacen los más pequeños.