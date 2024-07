Rancagua fue confirmada como sede del Mundial Sub 20

Rancagua es sede del Mundial Sub 20. Esta buena noticia que ya había circulado durante la tarde fue confirmada esta noche por el Delegado Presidencial de O’Higgins, Fabio López, destacando que “se ha confirmado oficialmente algo que primero teníamos la esperanza, y luego tras bambalinas se decía, pero hoy ya es oficial, y es que en el 2025, nuestra región se lucirá en el torneo futbolístico, ya que Rancagua ha sido confirmada como una de las sedes de este mega evento del deporte, y donde se llevarán a cabo partidos que agruparán a los principales talentos de todo el mundo”.

Junto a Rancagua también estarán ciudades como Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Talca, todas sedes en el certamen planetario que se realizará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025. “Este logro de que la FIFA ha nombrado a la ciudad de Rancagua y al Estadio El Teniente, como una de las sedes para el Mundial Sub-20 del año 2025, es parte del trabajo colaborativo que hemos desarrollado durante meses desde la Delegación Presidencial con el municipio de Rancagua, el Gobierno Regional, Codelco y O’Higgins FC, todo con miras a posicionar a esta ciudad como una de las mejores alternativas para ser sede”, resaltó Fabio López.

Asimismo, comentó que este lunes 29 de julio sostendrán una reunión con el comité organizador local. “Este ha sido un proceso donde lo iniciamos con la postulación y luego vino la pelea -por decirlo de una forma coloquial- para demostrar que éramos los que debíamos ser sede, porque estábamos compitiendo con otras ciudades. El 9 de enero de este año sostuvimos la primera reunión, luego una en el mes de marzo, y a partir de ahí empezamos a recibir citas periódicas de una comisión de la FIFA que vinieron a visitar, no solo el estadio, sino que también las canchas de entrenamiento. Todo este trabajo de posicionamiento fue junto a la Municipalidad de Rancagua, el Gobierno Regional, el Club Deportivo O’Higgins y, por cierto, al dueño del recinto, que es Codelco División El Teniente, quienes han sido muy colaborativos en ello”.

Añadió que “creo que el haber trabajado tan unidos en esta iniciativa, siempre con un fuerte respaldo desde la Delegación, es lo más importante que nos llevó a tener el éxito de que la ciudad de Rancagua sea nombrada como sede, y ello se suma a que tenemos mucho que ofrecer para el Mundial, partiendo por el excelente estado de las canchas, tanto las que son propiedad de la Municipalidad de Rancagua como la del Estadio El Teniente. Ello contribuye a que la inversión que se tenga que realizar no sea tan cuantiosa, no obstante, se deben hacer algunas mejoras, tanto en canchas de entrenamiento como en el mismo estadio, lo que bordea aproximadamente los mil millones de pesos, donde las luminarias serán lo más caro, seguidas por situaciones menores y muy fáciles de abordar, como es acceso a internet, mejoras en camarines y tablero marcador”.

Respecto a la situación hotelera, la autoridad explicó que “en el marco de las visitas de comisiones de la FIFA, se revisó, entre otros puntos, toda la hotelería, así que vamos bien encaminados, además está Machalí, San Francisco de Mostazal y otras localidades cercanas, con toda su infraestructura hotelera, gastronomía y atractivos turísticos, que serán apreciados no solamente por las selecciones juveniles que vienen, sino también por el público que llegará, por los hinchas, por sus familias, por lo tanto, aquí vamos a albergar a muchas personas, así que ser sede de la Sub 20 no es solo una gran noticia para Rancagua, sino que es para toda nuestra región”.