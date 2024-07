Cómo usar correctamente la calefacción del auto

La calefacción puede ser tu mejor amiga en esta época de frío por lo que debes saber cómo usarla correctamente y de manera segura.

Una pregunta muy frecuente es si es seguro dejar prendida la calefacción o el aire con el auto frenado y regulando, por ejemplo, para dormir en un viaje, y la respuesta varía según el tipo de vehículo. Generalmente, en los vehículos nuevos y de serie no debería haber problemas, pero en los más viejos o con escapes modificados se recomienda no permanecer mucho tiempo “encerrado” dentro del auto con este sistema prendido, ya que podría haber fugas de monóxido de carbono, que podrían desembocar en una intoxicación.

Igualmente, te recomendamos que si vas a parar o pasar mucho tiempo dentro del auto con la calefacción o el aire prendido, dejes algo de ventilación, ya sea abriendo levemente las ventanillas o en caso de tener techo solar permitiendo la circulación de aire. Bajo ninguna circunstancia dejes el auto encendido en un lugar cerrado como un garage, ya que ahí no se ventilarán los gases de escape.

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE USAR LA CALEFACCIÓN?

-Esperar a que el motor tome temperatura: La calefacción funciona con el calor del motor, por ende, es probable que si recién arrancas el auto no sientas el calor al instante, sino luego de un rato (generalmente a partir de los 40° se empieza a sentir). Si tienes la posibilidad, lo más conveniente sea precalentar el auto antes de salir, es decir, encenderlo y dejarlo regulando (muy pocos minutos), para que el motor vaya tomando temperatura.

Algunos vehículos modernos cuentan con la posibilidad de encenderlos remotamente e incluso calefaccionar el habitáculo desde la llave o una app en el celular, lo que puede ser de mucha ayuda para preparar el auto antes de salir.

-No poner la velocidad del aire “a fondo”: Un buen consejo es no poner la velocidad de salida del aire a altas velocidades antes de que el motor tome temperatura, ya que el ventilador va a girar más rápido y va a enfriar ese aire caliente. Otro consejo es no apretar el botón de aire acondicionado (AC) cuando necesites aire caliente.

-Física pura, el calor sube: Una de las dudas que suelen surgir es hacia dónde hay que mandar el aire, y una recomendación es que en principio se ponga en las partes bajas, ya que el calor sube, y así vas a poder calentar el habitáculo más rápidamente y de una forma más “pareja” y sufrir menos el frío en los pies, que no es menor.

-Regula la temperatura y la velocidad, y ponte ropa cómoda: Si bien actualmente hay muchos autos que cuentan con un climatizador automático, en el que seleccionas una temperatura y el sistema hace lo necesario para alcanzarla, si tu auto no cuenta con ese sistema tienes que regular la temperatura y la velocidad a tu preferencia.

Si cuentas con un climatizador automático, entonces recomendamos que regules la temperatura y no toques el ventilador, ya que es común que no sientas que “tira aire caliente” aunque subas la temepratura, porque dejaste el forzador “trabado” en mínimo.

¿Cómo mantener el sistema de calefacción?

Como todo sistema de un vehículo, la calefacción también necesita mantenimiento y revisión, ya que su mal funcionamiento no solo podría resultar en una incomodidad al manejar, sino que hasta puede ser riesgoso, como mencionamos arriba. Te recomendamos que hagas revisar el sistema con un mecánico para que vea los fluidos, conductos y hasta el escape; pero si eres de los que les gusta meter mano, te dejamos algunos tips y consejos:

-chequear que el refrigerante esté arriba del punto mínimo y cargarle si tiene menos (pero no pasarse del máximo)

-reemplazar los filtros de aire para no forzar el sistema

-limpiar los conductos, ya que pueden cualquier tipo de suciedad que los obstruya. (Fuente: Autocosmos)