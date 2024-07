Acusan que por no cumplir con “equidad de género” proyecto de Autismo Rancagua fue rechazado

Ingeniándoselas en cómo costear las horas de dos psicopedagogos está la Agrupación de Padres y Familiares Autismo Rancagua, luego de que a mediados de julio se enteraran de que no se adjudicaron los recursos del proyecto “La Inclusión no es una Opción, es mi Derecho”, presentado al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) entregado por la Seremi de Gobierno de O’Higgins.

Según explica su presidenta, Elizabeth Escobedo, no cumplieron con el requisito de “equidad de género”, lo cual es imposible de lograr en el contexto del autismo. “La impotencia es gigante, así que vamos a tener que vender completos, hacer anticuchos para poder juntar la plata y pagarles a dos psicopedagogas, porque tienen que atender a los chiquillos esté o no esté la plata. Hemos postulado a siete proyectos y en este gobierno no he tenido ni un solo, ninguno. Autismo Rancagua ha sido castigado terriblemente”, expresó.

Escobedo señaló que la mayoría de los niños atendidos son varones debido a la naturaleza del diagnóstico “Los autistas severos que tenemos son todos hombres y no podemos elegir quién tiene TEA o no. Atendemos 137 niños, donde el 80% de los usuarios son varones porque el diagnóstico se pesquisa más rápido y es más complejo en niños”, indicó.

Escobedo criticó la rigidez de los criterios de la entidad gubernamental para definir diciendo “La SEGEGOB dice estás afuera y punto, no te dan alternativas. No se puede apelar. Nos iban a dar 4 millones que cubrían a los chicos más complejos, que no tienen lenguaje, que nunca van a salir a la calle”.

Es por esto que la presidenta de la agrupación que acoge a jóvenes y niños de la región, calificó como una ironía el rechazo por no cumplir en equidad de género que son las normas que se imponen desde la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB) “Al gobierno le digo que no pueden pedir equidad o enfoque de género en pequeños, los niños son niños. Ellos mismos (gobierno) hablan que los niños no tienen definida su sexualidad, entonces ¿cómo piden enfoque de género para estos proyectos? Están vulnerando una condición de los niños donde se da el 2×4; es decir, de cada 4 niños diagnosticados son 2 niñas. ¿Entonces dónde está la equidad? ¿Por qué se le da un enfoque de género a un proyecto para personas con discapacidad?”.

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA PRECALIFICACIÓN

Como indica el acta de evaluación y priorización de proyectos del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) hubo cinco criterios considerados para la precalificación de los proyectos, entre ellos pertinencia del diagnóstico y problemática, Enfoque de Género, coherencia de objetivos, coherencia del presupuesto y las actividades y las metas y productos o resultados.

En este tema, la diputada Carla Morales, integrante de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, solicitó una aclaración del rechazo del proyecto, enviando un oficio a la Secretaría General de Gobierno al igual que a las autoridades locales, dijo “El rechazo del proyecto se fundamentó en el incumplimiento del requisito de equidad de género. Sin embargo, este criterio resulta impracticable en el ámbito del TEA, dada la desproporción natural entre el género de las personas diagnosticadas con esta condición”, declaró Morales.

La parlamentaria añadió que aún no ha recibido una respuesta formal del gobierno donde consultó por los criterios específicos que no se cumplieron a la hora de postular “No han dado ninguna respuesta formal de lo que ocurrió realmente con este proyecto. Nos hemos tratado de contactar con todo el mundo y nadie nos ha respondido. Lo hemos hecho vía formal a través de oficios, por conducto regular, por correo electrónico y llamados telefónicos y nadie responde”.

Morales hizo un llamado a las autoridades para comprender mejor las características del Trastorno del Espectro Autista y ajustar sus políticas evitando la discriminación “No puede ser que hoy pongan equidad de género en todas las iniciativas gubernamentales, porque claramente los niños TEA mayoritariamente son varones, es un descriterio estar colocando equidad de género en un proyecto donde no van a haber niñas. El gobierno debiese tener una mirada más de sentido común a la hora de poder evaluar este tipo de proyectos. No tiene sentido el colocar un criterio o un perfil de proyecto bajo esas características. Se debe amoldar a la necesidad, no todo tiene que ser con equidad de género porque en este caso no aplica”, dijo.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la proporción de autismo es de una niña por cada cuatro niños diagnosticados. En tanto en Chile, el Ministerio de Salud reporta una tasa similar, con dos niñas autistas por cada cuatro niños.

Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco:

“La equidad de género no era una condición que tuviera la capacidad de dejar fuera un proyecto”

En contraste, el Seremi de Gobierno, Carlos Carrasco, aseguró que el proyecto no cumplió con varios requisitos, no solo el de equidad de género “Ellos postularon mal. Tenían un proyecto regional que exigía realizar actividades en más de una comuna y ellos colocaron actividades solamente en Rancagua. Además, les faltó una carta de compromiso de una organización sin fines de lucro. No es sólo el tema de equidad de género”, afirmó Carrasco.

Añadió que se presentaron siete proyectos en atención a capacidades diferentes en los proyectos del fondo de organizaciones de la sociedad civil de los cuales cinco obtuvieron sus fondos “el tema de equidad de género no era una condición que por sí sola tuviera la capacidad de dejar fuera un proyecto, porque era un 10% del total de los ítems que se evaluaban. De hecho, hay organizaciones que obtuvieron sus fondos sin tener enfoque de género”.

El seremi expuso que “Cuando se acusa que los dejamos fuera solamente por el tema de equidad de género no es real, eso es falso, ella (presidenta de Autismo) sabe que le faltaba la carta de compromiso, que era un proyecto regional, pero sin embargo las actividades las centralizó solamente en Rancagua. Sabe que por puntaje quedó fuera, entonces para nosotros es una actitud bastante compleja, porque ha hecho público el tema acusándonos sin siquiera venir a preguntar por qué quedó fuera”.

Respecto a lo indicado por la parlamentaria dijo que “La diputada Carla Morales tampoco se informó, no preguntó, no llamó. Ella envió a Santiago un requerimiento que se está procesando, se está respondiendo, yo creo que lo hizo con el ánimo más bien de salir en un medio de comunicación que de llegar a entender la decisión”, remató.

Sin embargo cabe consignar que la carta que notifica a la agrupación no indica los puntajes obtenidos y solo señala los criterios que fueron considerados para la precalificación de los proyectos es decir: Pertinencia del diagnóstico y la problemática, Enfoque de género, coherencia de objetivos, coherencia del presupuesto y las actividades y metas y productos o resultados.