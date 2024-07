Colegio de Profesores anuncia movilización nacional para próximo 7 de agosto

El Colegio de Profesores hizo un llamado a un nuevo paro nacional docente el cual ha sido programado para el próximo miércoles 7 de agosto. Una de las causas que los convoca es “alzar la voz” principalmente ante diversas situaciones de agobio, acoso, agresiones y maltrato que acusan estar sufriendo por temas como la evaluación docente, eventos de violencia, problemas de infraestructura en establecimientos, pago de la deuda histórica, entre otros puntos.

Esta movilización será de 24 horas y es un “llamado de atención al Estado, a las autoridades y también a la sociedad completa”, según indicó el presidente nacional de la agrupación Mario Aguilar. Por lo tanto, esperan convocar a una masa importante de profesores y profesoras en todas las regiones del país.

Por su parte, los representantes regionales del profesorado colegiado también se suman a estas movilizaciones. Aún se está evaluando si la convocatoria para participar en una marcha se concretará en Santiago o en la capital regional. “Con esto buscamos sensibilizar al parlamento en torno a la ley en el congreso, pretende que el Gobierno tome medidas más activas ante la violencia escolar y llama también a sensibilizar a la sociedad sobre la realidad actual en las escuelas”, agregó la presidenta regional, Samanta Jorquera. “Estamos olvidados porque la agenda política hoy está sobre la seguridad pública. Insistimos en que la profesión docente posee un alto agobio por un trabajo burocrático y por los distintos mecanismos impuestos”.

Agregó que el camino de los trabajadores de la Educación es la unidad, compartir espacios comunes y hacer las denuncias. “También es un llamado a los sostenedores que han sido observadores de acciones de violencia a los mismos directivos, docentes y asistentes de la educación. Ellos mismos nos han dicho que faltan recursos, herramientas, que el Ministerio no han atendido las necesidades, etcétera. Esperamos que se unan y no se conviertan en un problema que es sensible para todos”, concluyó.