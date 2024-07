HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 31 DE JULIO.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril).

Tienes luz verde para hacer y deshacer en cuestiones amorosas. Si estás casado o unido a alguien podrás expresar fácilmente tu afecto. Si estás solo, un nuevo puede iluminar tu vida. También mejorará tu trato con tus amistades, compañeros de trabajo y familiares.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Controversia y contradicción. Hoy no vas a entender nada de nada. Todo parecerá ponerse en tu contra, no a propósito sino por casualidad. Muchos detalles de tu pareja te van a hacer reflexionar, pero no trates temas peliagudos con ella hoy, no es un buen día.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Podrías ser el signo más atractivo del espectro astral, tan sólo tienes que quererte u poco más. Tu imagen es hoy divertida y coqueta, llena de mensajes y guiños que no pasan desapercibidos.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy tus relaciones personales estarán cargadas de espiritualidad. Desprenderás espiritualidad incluso en el trabajo, donde surgirán acercamientos con personas de las que has permanecido distanciado. Buen momento para iniciar amistades o compromisos sentimentales.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Los ejemplos de los demás pueden serte hoy de gran ayuda. Seguirás los consejos de quienes tienes cerca y valorarás cualquier opción que alguien de tu entorno te presente. Te sentirás generoso con el dinero y no repararás en perder el tiempo con problemas ajenos.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

No es el momento para deportes o actividades que impliquen un riesgo personal, tienes algunas obligaciones que están muy por encima de lo lúdico y a las que tendrás que ponerte con todas tus energías.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Confiarás en algunos familiares para que te ayuden a decidir sobre un problema recién llegado. No tendrás fuerzas para contársela a tu pareja porque sabes lo que le va afectar y necesitas la seguridad de lo que vas a decidir antes de hacerle pasar un mal rato.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Te sentirás muy relajado en el trabajo, parece que el ritmo frenético y las prisas de los últimos días han desaparecido. Tómate un respiro y aprovecha tu tiempo libre para lo que realmente te gusta. Tu situación financiera va viento en popa; no des un paso en falso.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Serás tú quien debas de tomar la iniciativa si es que quieres conseguir algo. Tanto en un tema sentimental, como laboral o familiar deberás dar el primer paso para conseguir establecer una cadena de movimientos. Buen día para las actividades en grupo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Verás tu imagen reforzada al salir en defensa de un compañero de trabajo; tu sentido de la solidaridad no tiene parangón. En lo personal, alguien de tu pasado volverá con novedades sobre una antigua relación. Mantén alerta tus emociones.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Surgirán oportunidades a los Acuario para interesarse por su salud, molestias indeterminadas pueden llevar a un reconocimiento médico que les deje tranquilos sobre determinadas disfunciones.

PISCIS (22 de febrero – 20 de marzo).

Las malas noticias te rondan, pero no debes distraerte de tus verdaderos intereses en un día como hoy, en el que deberás demostrar algunas cosas en tu entorno de trabajo o tal vez a algunas personas.