Agónico penal de Thomas Jones le da el empate a Deportes Iquique

D. Iquique no pudo en el estadio Tierra de Campeones con Antofagasta y empataron 1-1 durante la fecha 21 del campeonato 2026.

A los 9 minutos del segundo tiempo, D. Antofagasta ganaba con gol del delantero Matías Gallegos, pero en el minuto 54 de la misma etapa, Thomas Jones puso la paridad para Deportes Iquique.

Deportes Iquique contó con una chance de gol que estuvo a poco de terminar en igualdad, pero el remate de Diego Orellana terminó impactando en el palo.

El desempeño Thomas Jones lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Deportes Iquique mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y acertar 15 pases correctos.

También tuvo buen desempeño Fabián Manzano. El volante de D. Antofagasta realizó 79 pases correctos y robó 2 balones.

El DT de D. Iquique, Hernán Peña, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Daniel Castillo en el arco; Dilan Rojas, Vicente Concha, Franco Ledesma y Felipe Espinoza en la línea defensiva; Joaquín Pereyra, Diego Orellana y Bryan Garrido en el medio; y Bayron Barrera, Álvaro Ramos y Agustín Venezia en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Luis Marcoleta salió con una disposición táctica 4-3-3 con Fernando Hurtado bajo los tres palos; Franko Siegler, Mathías Suárez, Cristian Díaz y Alex Ibacache en defensa; Fabián Manzano, Sebastián Leyton y Adrián Cuadra en la mitad de cancha; y Diego Rojas, Matías Gallegos y Brayan Hurtado en la delantera.

Matías Assadi Quintana fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Tierra de Campeones.

En la próxima fecha, D. Iquique visitará a D. Puerto Montt y Antofagasta jugará de local frente a Deportes Temuco.

De esta manera el local está en el décimo segundo puesto en el campeonato con 22 puntos, mientras que la visita, con 31, queda en el cuarto lugar.

Cambios en Deportes Iquique

73' 2T – Salieron Álvaro Ramos por Isaac Díaz, Joaquín Pereyra por Thomas Jones y Agustín Venezia por Simón Contreras

Amonestado en Deportes Iquique:

1' 1T Bryan Garrido (Conducta antideportiva)

Expulsado en Deportes Iquique:

4' 2T Bayron Barrera (Roja directa)

Cambios en D. Antofagasta

45' 2T – Salieron Cristian Díaz por Bastián Tapia y Dilan Rojas por César González

68' 2T – Salieron Sebastián Leyton por Nelson Sepúlveda, Diego Rojas por José Bandez, Brayan Hurtado por Kevin Campillay y Matías Gallegos por José Pablo Monreal

Amonestados en D. Antofagasta:

14' 2T Diego Rojas (Conducta antideportiva) y 50' 2T Fernando Hurtado (Conducta antideportiva)

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