Agrosuper participa en seminario para impulsar el liderazgo y la formación local organizado por la municipalidad de Doñihue

Representantes de Agrosuper participaron en el Seminario “Liderazgo que Inspira, Empoderamiento que Transforma”, realizado en el Colegio Los Cipreses de Doñihue. La actividad, organizada por el municipio a través de su Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), en conjunto con SENCE, reunió a empresas, instituciones y autoridades para abordar el liderazgo, la formación de equipos y el desarrollo local desde las experiencias de distintos actores de la comuna.

En la jornada, el gerente de la Planta Lo Miranda, Cristián Amenábar, junto al subgerente de Relaciones con la Comunidad de Agrosuper, Rodrigo Torres, lideraron la exposición “Construyendo Liderazgo desde el Origen”, instancia en la que compartieron la historia de la empresa en la comuna, la formación de equipos y su modelo de desarrollo en el territorio.

En ese contexto, Rodrigo Torres destacó el significado que tuvo para la compañía participar en una instancia distinta a las actividades que habitualmente desarrolla junto a la comunidad. “Acá nació Agrosuper y venir a hablar de la compañía, no de programas o negocios, sino del espíritu Agrosuper, de nuestra cultura y de nuestra forma de hacer las cosas siempre mejor, ha sido una experiencia muy enriquecedora”, señaló, agregando que “poder compartir esta instancia con otras empresas y, sobre todo, con la comunidad de Doñihue y Lo Miranda, es muy significativo para nosotros”, señaló.

Por su parte, Cristián Amenábar relevó la estrecha relación que mantiene la Planta Lo Miranda con la comuna y sus habitantes, vínculo que ha acompañado el crecimiento de la operación durante su historia. “Para Agrosuper y el equipo de Planta Lo Miranda es clave la conexión con Lo Miranda y Doñihue. Dentro de la planta, trabajan más de 900 personas de la comuna y, desde los inicios de la compañía. Para nosotros, el involucramiento, la conexión y el trabajo con la comunidad han sido fundamentales para seguir creciendo y desarrollándonos como planta”, afirmó.

Durante la jornada también participaron representantes de Codelco División El Teniente y SENCE, quienes compartieron distintas experiencias vinculadas al liderazgo, el desarrollo organizacional y la relación entre el sector productivo, las instituciones y las comunidades.

El alcalde de Doñihue, Boris Núñez, valoró la realización del encuentro y la posibilidad de acercar experiencias empresariales a vecinos, emprendedores y representantes de organizaciones locales. La autoridad comunal también destacó el trabajo que Agrosuper desarrolla con distintos actores de Doñihue, entre ellos, emprendedores, microempresarios y juntas de vecinos, relevando la importancia de mantener espacios de colaboración entre el mundo público, privado y la comunidad.

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“Es sumamente importante haber contado con expositores de Agrosuper, considerando la relevancia que tiene la compañía en nuestra comuna. Fue una experiencia muy interesante en torno a los distintos tipos de liderazgo y a las políticas que se desarrollan al interior de la empresa, conocimientos que también pueden servir a las personas que participaron de esta actividad”, indicó el jefe municipal.

La actividad permitió reunir distintas experiencias y valiosas miradas en torno al liderazgo empresarial y a las oportunidades para el sector productivo, promoviendo el intercambio de conocimientos entre empresas, instituciones públicas y actores locales, con el propósito de fortalecer la articulación entre el sector productivo y las comunidades insertas en la comuna de Doñihue.