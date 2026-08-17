Cáncer de mama en O’Higgins: detección temprana, mamografía y acceso a la red

El cáncer de mama en O’Higgins reúne dos desafíos inseparables: reconocer a tiempo los cambios que requieren evaluación y llegar oportunamente a los servicios de diagnóstico y tratamiento. El oncólogo Javier Anabalón, del Hospital Regional Doctor Franco Ravera Zunino, advierte que la ruralidad, las distancias y la concentración de prestaciones pueden profundizar las brechas de acceso.

La información de esta nota fue contrastada con fuentes sanitarias oficiales vigentes al 17 de agosto de 2026. No reemplaza una evaluación profesional: ante un cambio en la mama o una duda sobre riesgo personal, corresponde consultar al equipo de salud.

Qué es el cáncer de mama

La Organización Mundial de la Salud explica que la enfermedad se origina cuando células anormales crecen sin control en el tejido mamario y pueden propagarse a otras partes del cuerpo. Afecta principalmente a mujeres, aunque entre 0,5% y 1% de los casos ocurre en hombres.

En Chile, la estimación de GLOBOCAN 2022 registró 5.640 casos nuevos en mujeres. Esa cifra confirma su peso sanitario, pero no permite diagnosticar a una persona ni reemplaza la realidad que observa cada red asistencial.

Por qué importa la detección temprana

Encontrar una lesión antes de que produzca síntomas o estudiarla cuando aparecen cambios puede ampliar las alternativas de tratamiento. La oportunidad depende de varias etapas: acceso a mamografía cuando corresponde, evaluación clínica, confirmación diagnóstica y derivación dentro de los plazos establecidos.

La OMS organiza la detección temprana en dos componentes: reconocer señales y facilitar una evaluación rápida, y realizar tamizaje en poblaciones que cumplen los criterios definidos por cada sistema sanitario. Esa diferencia importa porque una mamografía preventiva y el estudio de un síntoma no son la misma ruta. Si existe una alteración, la consulta no debe aplazarse hasta la fecha del próximo examen programado.

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El autoexamen puede ayudar a reconocer cómo se ven y se sienten habitualmente las mamas, pero no sustituye la mamografía ni la valoración clínica. Tampoco todos los cambios significan cáncer; deben ser estudiados para conocer su causa.

El cáncer se origina cuando un grupo de células normales sufre alteraciones que provocan un crecimiento anómalo y descontrolado.

Mamografía en Chile: tres referencias que no conviene confundir

Las edades y frecuencias cambian según la herramienta sanitaria. La guía clínica de MINSAL de 2023 recomienda con fuerza la mamografía de tamizaje entre los 50 y 69 años; para otros tramos etarios plantea decisiones condicionadas por beneficios, riesgos y contexto individual.

En la red pública, MINSAL comunica como población objetivo a las mujeres de 50 a 69 años, con una mamografía cada dos años. Por otra parte, el Examen de Medicina Preventiva reconoce a las mujeres de 50 a 59 años el derecho a una mamografía cada tres años, sin orden médica, en los prestadores asociados a su previsión.

Estas reglas no significan que una persona con síntomas deba esperar hasta cumplir una edad o hasta el próximo control. Tampoco fijan por sí solas la periodicidad de quienes tienen antecedentes personales, familiares u otros factores de riesgo. En esos casos, el equipo tratante define el estudio apropiado.

Qué cambios requieren una consulta

Entre las señales que deben ser evaluadas están un bulto o engrosamiento en la mama, cambios en su forma o tamaño, alteraciones de la piel, modificaciones del pezón y secreciones anormales. La presencia de alguno de estos signos no confirma un cáncer, pero justifica pedir orientación sin postergarla.

Los hombres también deben consultar ante un bulto o cambio persistente. La baja frecuencia en ellos no elimina la posibilidad de la enfermedad.

Cómo opera la cobertura GES

El cáncer de mama está cubierto por las Garantías Explícitas en Salud para personas de 15 años o más. La Superintendencia de Salud informa un plazo de 45 días para el diagnóstico desde la sospecha; otros 45 días para la etapificación desde la confirmación; 30 días para iniciar el tratamiento primario desde la etapificación, y 20 días para los tratamientos adyuvantes indicados. El primer control de seguimiento tiene una garantía de 90 días.

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Además de la oportunidad, GES contempla acceso, protección financiera y calidad. Los plazos se cuentan bajo condiciones específicas y deben confirmarse con Fonasa, la isapre o el prestador correspondiente. Si una garantía no se cumple, la persona puede reclamar ante su asegurador para que se designe un nuevo prestador.

El cáncer de mama golpea con fuerza a la mujer en la Región de O’Higgins, que se ubica por encima de la media de todo el país.

Brechas territoriales en O’Higgins

Anabalón sostiene que vivir lejos de los centros de mayor complejidad puede retrasar controles, exámenes o derivaciones. En su experiencia, el sistema público recibe con mayor frecuencia a personas en etapas avanzadas, una diferencia que vincula con barreras de información, traslado y acceso.

El diseño de la red del Servicio de Salud O’Higgins para 2024–2028 también reconoce que la mortalidad por cáncer en la región se mantiene sobre el promedio nacional y plantea fortalecer áreas como radioterapia y medicina nuclear para evitar traslados fuera del territorio. Esa planificación muestra que el problema no depende solo de una decisión individual: también requiere capacidad instalada y coordinación asistencial.

El papel del Hospital Regional y de la red

El Hospital Regional Doctor Franco Ravera Zunino concentra prestaciones oncológicas de mayor complejidad y articula derivaciones desde otros establecimientos. Para el especialista, el desafío consiste en reducir el tiempo entre sospecha, confirmación y tratamiento, sin que la comuna de residencia determine la oportunidad de atención.

La respuesta comienza en la atención primaria, continúa con imágenes y biopsias cuando están indicadas y se conecta con los equipos de especialidad. Una ruta comprensible para pacientes y familias es tan importante como contar con prestaciones: permite saber dónde consultar, qué documento pedir y cómo dar seguimiento a una derivación.

Una experiencia que muestra el impacto humano

Las garantías y los plazos describen el sistema; vivir el diagnóstico es otra historia. El testimonio de Luz Rodríguez Saavedra relata el recorrido entre la sospecha, una segunda opinión, el tratamiento y el apoyo de su familia, sin convertir su experiencia individual en una recomendación médica.