Corte de Apelaciones de Rancagua conmemoró su aniversario con foco en entregar una justicia accesible y oportuna

La Corte de Apelaciones de Rancagua conmemoró el pasado viernes 14 de agosto su 58° aniversario junto a los ministros, ministras, fiscales judiciales, abogados integrantes, relatores, secretaria, administrador, jefes de unidad y funcionarios, reforzando su compromiso con la comunidad de O’Higgins en la entrega de una justicia accesible y oportuna.

Fue un miércoles 14 de agosto de 1968 en que se publicó en el Diario Oficial la ley que creó este tribunal de alzada, que en un principio estaba compuesto por cuatro ministros: Aldo Guastavino, quien fue designado como su primer presidente, junto a Marco Aurelio Perales, Arnaldo Toro y Luis Lazo.

Una de las razones de su creación fueron los costos y problemas de traslado de los abogados a Santiago para realizar sus alegatos, lo que provocó un alto abandono de recursos de apelación, afectando el acceso a la justicia.

Posteriormente, en 1994 se creó una segunda sala, lo que aumentó a siete los ministros, composición que se mantiene en la actualidad. A ellos se suman dos fiscales judiciales y cerca de cien personas que trabajan en la Corte de Rancagua y sus centros dependientes.

Actualmente, el tribunal de alzada lleva adelante una serie de medidas para enfrentar el alza de ingresos de procesos judiciales en los tribunales de la jurisdicción y aumentar la celeridad en su resolución. Una de estas acciones fue la instauración entre abril y agosto de una Cuarta Sala Extraordinaria en materia Civil que funciona entre martes y jueves desde las 14:00 horas.

Con motivo de esta conmemoración, la presidenta de la Corte Suprema, ministra, Gloria Ana Chevesich, envió un afectuoso saludo a todos los y las integrantes que se desempeñan en el tribunal de alzada y la jurisdicción por su compromiso y dedicación al servicio de las personas, conscientes de la importancia de la función judicial en la vida de estas y para el fortalecimiento de la confianza en la justicia.

La presidenta de la Corte de Apelaciones, Marcela de Orúe, indicó en su saludo que “soy testigo del esfuerzo de todos quienes integran este tribunal de alzada, evidenciando la clara misión de entregar una justicia transparente, oportuna, ética y que sea accesible para los ciudadanos de esta región, junto con el trabajo en equipo y gran compromiso de todas y todos desde sus roles y funciones”.

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Agregó que “son casi seis décadas de historia en la que nos hemos adaptado a los cambios y adquirido experiencia con el objetivo de continuar mejorando el servicio judicial y fortalecer la vinculación con la ciudadanía y las instituciones. Todos somos parte de esta región y debemos trabajar en conjunto para el correcto funcionamiento del sistema de justicia”.