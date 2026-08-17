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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Manuel López anotó un doblete en la goleada 4-0 de D. Copiapó a Curicó Unido

Todo lo que dejó el cruce entre D. Copiapó y Curicó Unido: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del campeonato 2026.

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D. Copiapó le endosó un 4-0 a Curicó, durante la fecha 21 del campeonato 2026, con dos tantos de Manuel López. El equipo de Héctor Almandoz dictó las reglas del juego y se impuso con autoridad con un doblete de Manuel López. Un cabezazo y un disparo del delantero (6' y 13' 1T) demostraron el buen nivel del jugador. Los goles adicionales que completaron el marcador 4 a 0 fueron obra de Lautaro Palacios (21' del segundo tiempo) y de Nozomi Kimura (30' de la misma etapa), después de ejecutar dos remates.

Nozomi Kimura fue la figura del partido. El zaguero de D. Copiapó fue importante por anotar 1 gol.

También fue importante Manuel López. El delantero de D. Copiapó marcó 2 goles, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 8 pases correctos.

El director técnico de D. Copiapó, Héctor Almandoz, planteó una estrategia 4-4-2 con Nicolás Temperini en el arco; Marcelo Filla, Agustín Ortiz, Salvador Sánchez y Nicolás Suárez en la línea defensiva; Axl Ríos, Enzo Fernández, Carlos Ross y Ignacio Fuenzalida en el medio; y Manuel López y Lautaro Palacios en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Damián Muñoz se pararon con un esquema 4-4-2 con Damián Tello bajo los tres palos; Cristopher Medina, Francisco Oliver, Rodrigo Colombo y Ronald Guzmán en defensa; Enzo Ormeño, Henry Sanhueza, Ronald De la Fuente y Joaquín Alfaro en la mitad de cancha; y Cristian Bustamante y Leandro Benegas en la delantera.

El árbitro Gastón Philippe Noriega fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha D. Copiapó visitará a Recoleta y Curicó jugará de local frente a U. San Felipe en el estadio Bicentenario La Granja.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 30 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 20 unidades y ocupa el décimo tercer lugar en el torneo.

Cambios en D. Copiapó
  • 61' 2T – Salió Marcelo Filla por Nozomi Kimura
  • 70' 2T – Salió Carlos Ross por Rodrigo Orellana
  • 79' 2T – Salieron Lautaro Palacios por Iván Ledezma y Ignacio Fuenzalida por Francisco Espoz
Amonestado en D. Copiapó:
  • 15' 1T Marcelo Filla (Discutir con un rival)

Cambios en Curicó Unido
  • 15' 1T – Salió Leandro Benegas por Ian Aliaga
  • 45' 2T – Salió Joaquín Alfaro por Juan Pablo Gómez
  • 72' 2T – Salieron Rodrigo Colombo por Gabriel Sarria y Enzo Ormeño por Benjamín Inostroza
  • 86' 2T – Salió Cristopher Medina por Javier Retamales
Amonestados en Curicó Unido:
  • 15' 1T Ronald De la Fuente (Discutir con un rival), 29' 1T Ronald Guzmán (Conducta antideportiva), 23' 2T Enzo Ormeño (Conducta antideportiva) y 46' 2T Javier Retamales (Conducta antideportiva)

Expulsados en Curicó Unido:
  • 38' 1T Ronald De la Fuente (Roja por doble amarilla) y 26' 2T Cristian Bustamante (Roja directa)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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