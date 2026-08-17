Dep. Santa Cruz sucumbe ante San Luis y pierde por 2 a 0

En el partido válido por la fecha 21, Dep. Santa Cruz no logró marcar en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García y fue superado 2 a 0 por San Luis el lunes. El delantero Martín Carreño allanó el camino hacia la victoria para San Luis en el minuto 42 del primer tiempo. Sebastian Parada aseguró el otro gol al minuto 47 de la misma etapa.

Sebastian Parada tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 86 minutos de la segunda etapa.

El desempeño Ignacio Meza lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de San Luis fue importante al quitar 4 balones y sacar 11 pelotas fuera del área de peligro.

Nicolas Muñoz también jugó un buen partido. El volante de San Luis efectuó 57 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Dep. Santa Cruz, Dalcio Giovagnoli, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Juan Ignacio Dobboletta en el arco; David Tati, Esteban Flores, Hardy Cavero y Felipe Alvarado en la línea defensiva; Felipe Orellana, Gino Alucema y Diego Plaza en el medio; y Icker Quiroz, Diego Arias y Nicolás Barrios en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Humberto Suazo salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Fernando Abarzúa bajo los tres palos; Guillermo Avello, Ignacio Meza, Luis Muñoz y Vicente Durán en defensa; Sergio Vergara, Joel Torres, Nicolas Muñoz y Sebastian Parada en la mitad de cancha; y Martín Carreño y Fabian Pastenes en la delantera.

En la siguiente jornada Dep. Santa Cruz se enfrentará de visitante ante Magallanes y San Luis disputará el juego de local frente a Santiago Wanderers.

Con este resultado, el anfitrión acumula 16 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo quinto puesto. Por su parte, la visita suma 32 unidades y se ubica en el tercer lugar.

Cambios en Dep. Santa Cruz

35' 1T – Salió Gino Alucema por Cristobal Castillo

56' 2T – Salieron Felipe Alvarado por Pablo Brito, Felipe Orellana por Nadir Zeineddin y Icker Quiroz por Cristóbal Moreno

Amonestados en Dep. Santa Cruz:

5' 1T Icker Quiroz (Conducta antideportiva) y 9' 2T Esteban Flores (Conducta antideportiva)

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Cambios en San Luis

45' 2T – Salió Martín Carreño por Danilo Catalán

62' 2T – Salió Sergio Vergara por Diego González

76' 2T – Salieron Joel Torres por Gamal Plaza y Diego Arias por Diego Acevedo

85' 2T – Salió Nicolas Muñoz por Mateo Guerra

Amonestados en San Luis:

6' 2T Luis Muñoz (Conducta antideportiva) y 43' 2T Vicente Durán (Conducta antideportiva)

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