Deportes Rengo abrochó segundo triunfo en línea tras derrotar a Lota Schwager

Una victoria importantísima, la segunda en línea en la liguilla del descenso de la Segunda División, consiguió Deportes Rengo. Jugando como local en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz, el cuadro oro y cielo venció por 1-0 a Lota Schwager.

El solitario tanto de Matías Recabal (27’), le permitió el conjunto que dirige Víctor Fuentes lograr esta victoria, más cuando desde el 67’, tuvo que defenderse con un hombre menos por la expulsión de Nicolás Basaure. Además, en la última jugada del partido, el meta argentino Federico Molina tapó un lanzamiento penal que habría significado el empate minero.

Tras el partido, el técnico Víctor Fuentes manifestó que la fortaleza del grupo les ha permitido conseguir un nuevo triunfo. “Hay que felicitar a mis jugadores, el triunfo es todo de ellos, la lealtad que han tenido ha sido extraordinaria”, comentó.

Además, señaló que “vamos por la senda que nos propusimos, por el camino correcto, y todavía quedan 10 partidos y queremos sumar la mayor cantidad de puntos”.

El siguiente desafío para Rengo será el sábado 22, a las 16 horas, cuando se midan contra General Velásquez en una nueva edición del “Clásico del Cachapoal”.

El once titular de Rengo en este encuentro contra Lota Schwager. Foto: Teresa Ramírez.

Ficha del partido

Deportes Rengo (1): Federico Molina, Javier Herrera, Joaquín López, Matías Navarrete, Joshua Arrué, Juan Carrasco, Matías Recabal (41′, Kevin Serrano), Michel Quezada (76′, José Basualto), Nicolás Basaure, David Salazar (76′, Lucas Fierro), Francisco Rivera (70′, Juan Díaz). DT: Víctor Fuentes.

Lota Schwager (0): Patricio Silva, Agustín Ambiado (65′, Diego Torres), Cristóbal Vergara, Gianfranco Hernández, Juan Contreras, Marcelo Zambrano (65′, Cristofer Salas), Diego Bravo (70′, Sebastián Torres González), Gerardo Navarrete, Sebastián Torres, Luca Pontigo (65′, Nicolás Lincopán), Lucas Quiroga. DT: Renato Ramos.

Árbitros: Felipe Moya, Andrés Núñez, Lady Muñoz, Matías Quila.

Amonestados: López, Basualto, Arrué, Díaz (REN); Ambiado, Contreras (LOT).

Expulsado: 67′, Nicolás Basaure (REN).

Goles: 1-0, 27′, Recabal.

Estadio: Guillermo Guzmán, Rengo.