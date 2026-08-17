Recoleta deja escapar la victoria ante Deportes Temuco con un autogol de Ignacio Lara

D. Temuco y Recoleta no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 21, celebrado este lunes en el estadio Germán Becker.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Recoleta tuvo una jornada de pesadilla ante Deportes Temuco cuando Ignacio Lara envió el balón a su propia red, igualando el tanto inicial de Brayams Viveros, que había abierto el marcador en el minuto 21 de la primera etapa.

La figura del encuentro fue Miguel Sanhueza. El defensor de Deportes Temuco fue importante ya que recuperó 6 pelotas y despejó 10 balones peligrosos.

También fue clave en el estadio Germán Becker, Branco Provoste. El volante de Recoleta se destacó frente a Deportes Temuco ya que dio 42 pases correctos robó 15 pelotas.

El entrenador de D. Temuco, Emiliano Astorga, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Yerko Urra en el arco; Brian Torrealba, Paulo Contreras, Enzo Lettieri y Miguel Sanhueza en la línea defensiva; Rodrigo González, Franco Ortega, Diego Buonanotte y Sebastián Molina en el medio; y Camilo Nuñez y Diego Sánchez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Francisco Arrué se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Jaime Vargas bajo los tres palos; Francisco Alarcón, Ignacio Lara, Brayams Viveros y Daniel Viveros en defensa; Gonzalo Álvarez, Javier Espinoza, Carlos González y Branco Provoste en la mitad de cancha; y Germán Estigarribia y Pedro Sánchez en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Reinerio Alvarado González.

D. Temuco visitará a D. Antofagasta en la próxima jornada, mientras que Recoleta recibirá a D. Copiapó en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

El local está en el décimo primer puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 27 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo.

Cambios en Deportes Temuco

45' 2T – Salieron Brian Torrealba por Felipe Reynero, Paulo Contreras por Brayan Valdivia y Diego Sánchez por Luis Acevedo

67' 2T – Salió Diego Buonanotte por Bryan Troncoso

Amonestados en Deportes Temuco:

18' 2T Camilo Nuñez (Conducta antideportiva) y 34' 2T Brayan Valdivia (Conducta antideportiva)

Cambios en Recoleta

65' 2T – Salió Javier Espinoza por Federico Martín

66' 2T – Salieron Branco Provoste por Nicolas Carvajal y Sebastián Molina por Cristian Rocha

73' 2T – Salieron Pedro Sánchez por Roberto Riveros y Gonzalo Álvarez por Felipe Flores

Amonestado en Recoleta:

45' 2T Brayams Viveros (Conducta antideportiva)

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