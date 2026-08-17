El “Depo” igualó en Santiago con un golazo de chilena

Una igualdad 1-1 fue la que consiguió Deportes Rancagua en su visita a Aguará, en el estadio municipal de Peñalolén.

El partido, válido por la fecha 19 de la Tercera División, tuvo al equipo que dirige ítalo Pinochet levantando un resultado pues, en el 19’, Bastián Arraño puso en ventaja a Aguará.

Y, justamente, el empate lo logró Camilo Leiton en el 63’, con un golazo de chilena, dándole un punto importante al “Depo”.

Con el empate, Rancagua está en el noveno puesto con 25 unidades, seis puntos bajo el último clasificado hoy para la liguilla. El siguiente partido para los rancagüinos será en la capital regional contra uno de los cuadros candidatos al ascenso: Comunal Cabrero.

Chimbarongo pierde sobre la hora

El equipo de Rodrigo Pérez no ha podido sumar y esta vez perdió sobre la hora. Hasta los instantes finales estaba cosechando un empate contra Atlético Oriente en Lo Barnechea, pero lo terminó perdiendo en los segundos postreros.

Con esta caída, Chimbarongo FC se mantiene en el puesto 12 con solo 14 puntos, y está muy comprometido con el descenso. Por lo mismo, el próximo fin de semana, debe derrotar sí o sí a Lautaro de Buin en condición de local.