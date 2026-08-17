Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

El “Depo” igualó en Santiago con un golazo de chilena

Comparte esta noticia

Anuncios

Una igualdad 1-1 fue la que consiguió Deportes Rancagua en su visita a Aguará, en el estadio municipal de Peñalolén.

El partido, válido por la fecha 19 de la Tercera División, tuvo al equipo que dirige ítalo Pinochet levantando un resultado pues, en el 19’, Bastián Arraño puso en ventaja a Aguará.

Y, justamente, el empate lo logró Camilo Leiton en el 63’, con un golazo de chilena, dándole un punto importante al “Depo”.

Con el empate, Rancagua está en el noveno puesto con 25 unidades, seis puntos bajo el último clasificado hoy para la liguilla. El siguiente partido para los rancagüinos será en la capital regional contra uno de los cuadros candidatos al ascenso: Comunal Cabrero.

Chimbarongo pierde sobre la hora

El equipo de Rodrigo Pérez no ha podido sumar y esta vez perdió sobre la hora. Hasta los instantes finales estaba cosechando un empate contra Atlético Oriente en Lo Barnechea, pero lo terminó perdiendo en los segundos postreros.

Con esta caída, Chimbarongo FC se mantiene en el puesto 12 con solo 14 puntos, y está muy comprometido con el descenso. Por lo mismo, el próximo fin de semana, debe derrotar sí o sí a Lautaro de Buin en condición de local.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
23 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
CINDIE suma tres documentales de Max Verstappen
7 horas hace
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
23 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
Anuncios
793855_0
Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida
797853_0
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
Anuncios
Escuelas protegidas: la seguridad se construye antes de la violencia
AAAJ_VS_FLUMINENSE_27
Con penales, Fluminense venció a Independiente Riv. (M) y logró clasificar
BOCA_VS_PLATENSE_148
Goleó Boca Juniors 4-0 y se clasificó a Cuartos de Final
images (2)
Más de 75.000 niños y adolescentes quedaron sin clases tras terremoto en Colombia
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
Anuncios
1 PDI Rengo
Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
ohiggins femenino 1
O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”
Anuncios
certificacion teniente 1
El Teniente apuesta por la experiencia operacional y certifica a 46 trabajadores de Berliam en competencias laborales
gallinas araucana 1
Gallina Araucana de huevos azules: un patrimonio vivo que vuelve a nuestras tierras
793861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Corinthians y Rosario Central
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
756016_0_.1750976071
Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8
797857_0
Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6
793864_0
Liga de Quito y Mirassol se miden por la llave 5
797855_0
Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4