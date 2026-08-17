Emprendedores regionales dijeron presente en los 111 años de El Rancagüino

Los 111 años de El Rancagüino no solo fueron una instancia para celebrar la historia de este medio de comunicación junto a sus lectores, autoridades y amigos, sino también una oportunidad para reconocer a quienes, día a día, ponen esfuerzo, creatividad y dedicación para sacar adelante sus emprendimientos.

En la celebración realizada el sábado 15 de agosto, distintos emprendedores de la región de O’Higgins instalaron sus stands en las dependencias del diario, transformándose en parte importante de esta jornada de encuentro. Una participación que reafirmó el compromiso de El Rancagüino como vitrina y aliado del desarrollo local.

SABORES Y EMPRENDIMIENTOS DE LA REGIÓN

Entre los presentes estuvo Cervecería Chacayes, emprendimiento de cerveza artesanal ubicado en el camino hacia la Reserva Nacional Río Los Cipreses, en Machalí. Su propuesta destaca por la elaboración de sus productos con agua proveniente de deshielos cordilleranos y su participación en distintas ferias locales.

También dijo presente Clode Chocolatería y Cafalú, el mejor complemento para el alma. Emprendimiento artesanal de Claudia Troncoso, dedicado a la elaboración de chocolates, bombones y alfajores. Su producto estrella es precisamente el alfajor artesanal, preparado con dedicación y sello local.

La dulzura también tuvo su espacio con Postres Gourmet Rancagua, emprendimiento de Andrea Caro, chef de profesión y pastelera de corazón. Su propuesta contempla la elaboración artesanal de postres individuales para distintas ocasiones, especialmente celebraciones y eventos, utilizando ingredientes de calidad y buscando mantener precios justos para sus clientes.

A ellos se sumó Viña Doña Blanca, emprendimiento vitivinícola familiar originario del Valle de Colchagua, que rescata en su nombre y propuesta las raíces familiares y el esfuerzo detrás de cada botella. La viña participa activamente en ferias y encuentros vitivinícolas, llevando los sabores del valle a distintos rincones.

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Durante la celebración, los asistentes pudieron recorrer los distintos stands, conocer las historias detrás de cada emprendimiento, degustar sus productos y, por supuesto, apoyar el trabajo de quienes han apostado por desarrollar sus proyectos en la región.

La presencia de estos emprendedores fue parte de una celebración que buscó mantener ese vínculo cercano que El Rancagüino ha construido durante sus 111 años con la comunidad.

Porque detrás de cada producto hay una historia, una familia, un sueño y muchas horas de trabajo y en este nuevo aniversario, el diario quiso abrir sus puertas también para que esas historias fueran conocidas y valoradas por sus lectores, acompañado a su gente y ser parte activa del desarrollo de O’Higgins.