Estudiar lejos de casa: historias de autonomía, distancia y apoyo

Estudiar lejos de casa puede comenzar antes de una mudanza. Para Mykaela Soto significó salir de Peralillo y pasar hasta cinco horas diarias entre viajes y esperas para llegar a Rancagua. Morelia Leiva hacía un trayecto de alrededor de dos horas desde Pichidegua. Las jornadas no terminaban al salir de clases: todavía quedaban el regreso, las tareas y el esfuerzo de sostener una rutina con poco descanso.

Las historias reunidas por El Rancagüino muestran que la distancia no se mide únicamente en kilómetros. También aparece en la ausencia de la familia, la administración del dinero, la preparación de las comidas, la convivencia y la necesidad de construir vínculos en un lugar nuevo. La experiencia cambia según la comuna de origen, el transporte disponible, la institución y la red que cada joven logra formar.

Estudiar para Para Mykaela significó salir de Peralillo.

Cuando viajar deja de ser sostenible

Para quienes viven en sectores rurales, una carrera cercana en el mapa puede quedar lejos en la práctica. Pocos recorridos, horarios rígidos y varios transbordos prolongan el día. Mykaela recuerda gastos que podían alcanzar los 20 mil pesos diarios en sus desplazamientos; Morelia debía organizar su jornada según buses que no siempre coincidían con las clases.

Una residencia estudiantil puede devolver horas de sueño y estudio, pero abre un proceso distinto. Compartir espacios, respetar reglas y hacerse cargo de labores domésticas exige aprender rápidamente. La autonomía no llega de una vez: se construye al resolver problemas cotidianos y al pedir ayuda cuando la carga supera los recursos personales.

La adaptación también es emocional

Osmán Castro Valdovinos, psicólogo del Programa de Bienestar y Salud Mental Dra. Graciela Rozas de Santo Tomás Rancagua, explica que el cambio puede producir un impacto cultural y emocional, especialmente en jóvenes provenientes de zonas rurales. Las expectativas académicas, el cansancio, la alimentación irregular y la separación de los afectos se combinan durante los primeros meses.

El profesional describe principalmente dificultades de adaptación y recomienda observar cambios persistentes en el ánimo, el sueño, la alimentación, la concentración o la capacidad de cumplir las actividades cotidianas. Esas señales no permiten hacer un diagnóstico por cuenta propia. Sirven para conversar, recurrir a una persona de confianza y solicitar orientación profesional o institucional.

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La entrada sobre salud mental de estudiantes lejos de casa desarrolla estas señales, las redes de apoyo y los canales oficiales disponibles en Chile. La información es orientativa y no reemplaza una evaluación clínica.

Residencias que acortan brechas

La Universidad de O’Higgins mantiene un programa dirigido a estudiantes con necesidad socioeconómica y territorial. En abril de 2026 informó 115 cupos en 14 residencias: doce en Rancagua y dos en San Fernando. Las residencias estudiantiles de la UOH permiten conocer requisitos, cobertura y actualización del beneficio sin confundirlo con otros apoyos de mantención.

Santo Tomás Rancagua, por su parte, entregó para este reportaje antecedentes sobre un hogar femenino gratuito y compartido, cercano a la sede. La residencia femenina de Santo Tomás Rancagua constituye una respuesta institucional distinta y sus condiciones deben confirmarse directamente con la casa de estudios en cada proceso de admisión.

Ocho recorridos, una experiencia compartida

Máximo, Monserrat, Morelia, Carla, Mykaela, Bárbara, Cristofer y Diego provienen de localidades y etapas académicas diferentes. En sus relatos aparecen el temor de los primeros días, la convivencia, la falta de transporte, la distancia de los animales y la familia, pero también amistades, nuevos hábitos y una independencia que antes parecía lejana.

Las ocho experiencias de estudiantes que dejaron su comuna forman una pieza coral. Se mantienen juntas porque no son ocho guías de postulación ni ocho respuestas iguales: al leerse en conjunto muestran cómo la edad, la carrera, el territorio y el tiempo transforman la adaptación.

De Rancagua a Santiago

No todas las historias comienzan en una localidad rural. Benjamín Guzmán y Sofía Rudolphy salieron de Rancagua después de terminar el colegio en 2022 para cursar distintas ingenierías en Santiago. Vivir solos, elegir dónde instalarse, limpiar, cocinar, trasladarse y combinar horarios universitarios convirtió una decisión académica en un cambio de vida.

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La historia de Benjamín y Sofía en Santiago muestra el valor de la compañía mutua, los amigos y los viajes de regreso. Sus decisiones son personales, no una fórmula universal. El elemento común con las demás voces es la necesidad de formar una red que permita estudiar sin quedar aislado.

Una red no reemplaza a otra

La familia puede sostener a la distancia, mientras compañeros, docentes, encargados de residencia y equipos de bienestar ayudan en el lugar de estudio. Mantener conversaciones abiertas, acordar límites de convivencia y conocer los canales institucionales reduce la sensación de enfrentar el proceso a solas.

Esta página funciona como puerta de entrada al clúster. Reúne el sentido general y conduce a cinco piezas con intenciones diferentes: salud mental, residencias UOH, testimonios corales, la experiencia de una pareja en Santiago y el hogar femenino de Santo Tomás. Cada una amplía un aspecto sin convertir las vivencias individuales en recomendaciones absolutas.