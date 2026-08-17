Encuentran en buenas condiciones a exconcejala de Graneros

La Policía de Investigaciones confirmó la tarde de este lunes que Thae Loiza, exconcejala de Graneros, fue ubicada en buenas condiciones físicas y de salud, luego de las diligencias realizadas para establecer su paradero.

La exautoridad comunal fue encontrada en la intersección de Huérfanos con Bandera, en pleno centro de Santiago, hasta donde llegaron detectives de la Brigada de Homicidios de Rancagua que participaban en el procedimiento.

De acuerdo con lo informado por el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, la investigación fue desarrollada en conjunto con la Brigada de Ubicación de Personas de la Región Metropolitana.

Fue ubicada en el centro de Santiago

Según explicó el jefe policial, tras arduas diligencias realizadas durante la tarde en el sector céntrico de Santiago, los detectives lograron ubicar a la exconcejala, quien mantenía un encargo por presunta desgracia.

En el lugar y en coordinación con el Ministerio Público, se le tomó una declaración con el objetivo de conocer las circunstancias de su desaparición.

La PDI informó que Thae Loiza se encontraba en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez realizado el procedimiento, se dio cuenta de los antecedentes al fiscal correspondiente y también se informó a su familia.

Al tratarse de una persona mayor de edad y encontrarse en buenas condiciones, posteriormente volvió a la vía pública en el mismo sector donde había sido ubicada.

La desaparición habría sido voluntaria

Los antecedentes conocidos hasta ahora indican que la desaparición habría sido voluntaria.

La PDI no entregó mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo su alejamiento, materia que deberá ser aclarada a partir de la declaración entregada por la exconcejala y de los antecedentes puestos a disposición del Ministerio Público.

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El procedimiento permitió establecer que se encontraba en buenas condiciones, sin que hasta ahora los antecedentes conocidos permitan establecer que haya sido víctima de un delito.

La investigación y los antecedentes reunidos quedaron a disposición del Ministerio Público.