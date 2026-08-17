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Fiscalía local de Graneros inaugura Sala de Entrevista Videograbada

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Recientemente, en dependencias de la Fiscalía local de Graneros, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la sexta sala de entrevista videograbada para niños, niñas y adolescentes con que cuenta el Ministerio Público en la Región de O’Higgins en el marco de la Ley 21.057.

La ceremonia, a la que asistieron autoridades intersectoriales relacionadas con la aplicación de esta Ley, fue encabezada por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos quien destacó el compromiso y vocación de servicio de los funcionarios y fiscales que forman parte de los equipos multidisciplinarios para llevar a cabo estas importantes diligencias.

En las fiscalías de la zona existen actualmente seis salas habilitadas y, el anhelo, es poder completar este año una nueva sala en la fiscalía local de Santa Cruz y así dotar a la totalidad de las fiscalías locales con un estándar adecuado. “Hoy renovamos nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes del cono norte de la región de O’Higgins, esperando brindarles un trato más digno y justo, teniendo como foco principal su interés superior, prevenir su victimización secundaria y entregarles una justicia más oportuna”, señaló el fiscal regional.

El Libertador cuenta actualmente con veinte entrevistadores, de ellos nueve pertenecen a la PDI, nueve a la fiscalía y dos a carabineros. Además del rol de entrevistadores, también una entrevista requiere del rol de encargados de sala, que apoyan el registro y grabación de la diligencia, en el que también se desempeñan funcionarios de las tres instituciones. Durante el presente año, los fiscales en O’Higgins han tomado una decisión respecto a decretar o no esta diligencia de en mil 111 causas y se han realizado 498 entrevistas, todo lo anterior da cuenta de un arduo trabajo que se realiza permanentemente entre las mencionadas instituciones, con el único afán de dar atención priorizada y especializada a niños, niñas y adolescentes.

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