Fiscalía local de Rengo cuenta con nuevo fiscal: Felipe Molina Valenzuela

En dependencias de la Fiscalía Nacional se llevó a cabo una significativa ceremonia de investidura para los fiscales recientemente nombrados. Entre ellos, destaca Felipe Molina Valenzuela, quien tras su nombramiento se desempeñará en la Fiscalía local de Rengo para asumir este nuevo desafío profesional en la institución.

La ceremonia fue encabezada por el fiscal nacional, Ángel Valencia a la que asistieron fiscales regionales, entre ellos el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos quien acompañó al nuevo fiscal, Felipe Molina en su investidura.

Se trata de la primera ceremonia de estas características como una nueva tradición institucional, en la que en esta oportunidad estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.