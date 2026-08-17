General Velásquez venció a Provincial Ovalle en un reñido y ajustado compromiso

El domingo, en el Estadio Municipal Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, se disputó el partido entre General Velásquez y Provincial Ovalle, válido por la segunda fecha de la Liguilla por la Permanencia de la Segunda División 2026.

El encuentro comenzó siendo parejo, con un planteamiento “velasquino” que buscó dominar las acciones con el balón al pie. Sin embargo, como ha sido la tónica del año en San Vicente, los goles no suelen llegar en el primer tiempo.

Por su parte, Provincial Ovalle supo resguardarse para buscar un resultado favorable y seguir sumando en la lucha por la permanencia, apostando por una táctica más conservadora y algunos ataques tenues de Vega y el experimentado Renato Tarifeño.

Tras 45 minutos, el cotejo llegó al descanso y la paridad sin goles se mantuvo en el tablero del reducto cachapoalino. Acorde avanzaban los minutos, aumentaban las ilusiones de la hinchada local, ya que, este fue el debut para los tres fichajes de la inter temporada, es decir: Enzo Riquelme, Jhon Alegría y Diego Chávez.

El gol de la victoria

El complemento mostró transiciones mucho más dinámicas por parte de ambos elencos. Conscientes de que el empate no bastaba, el conjunto local movió el banco de suplentes para imprimir mayor intensidad al ritmo del cotejo.

La emoción para los más de 300 espectadores llegó en la recta final del encuentro, gracias a la anotación del mediocampista ofensivo Matías Villablanca (76’).

Con la ventaja a favor, el dueño de casa optó por administrar el resultado y bajar las revoluciones. Sin embargo, el partido concluyó en medio de la angustia debido a una emergencia médica: un jugador de Provincial Ovalle se desvaneció sobre el terreno de juego, lo que obligó el ingreso de la ambulancia contratada por el club anfitrión para otorgar los primeros auxilios y gestionar su posterior traslado al Hospital de San Vicente.

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Como agravante de la compleja situación, el vehículo de emergencia quedó atrapado en el barroso césped del estadio municipal, por lo que los propios futbolistas debieron unirse para empujarlo y lograr liberarlo.

A pesar del imprevisto, el deportista pudo ser evacuado. Según el parte médico emitido por Provincial Ovalle, Benjamín Cortés sufrió un traumatismo facial, tras lo cual recibió el alta médica y quedó bajo constante observación.

El suceso escaló rápidamente a las redes sociales, generando un cruce de declaraciones entre la cuenta del servicio de ambulancias y el alcalde de la comuna. Mientras la empresa argumentó que el traslado se realizó a pesar del pésimo estado del campo de juego, la autoridad comunal retrucó que no se van a invertir 24 millones de pesos mensuales en una cancha que, a su juicio, no lo necesita.

Matías Villablanca anotó el único gol del partido. Foto: Fernando Zamorano/Sexta Fútbol.

Valor de la victoria

Tras el pitido final, el jugador más destacado del partido, Matías Villablanca, declaró que “partieron con el pie izquierdo, pero hay que confiar en la gente de casa”. El atacante se mostró seguro y alegre tras la victoria. “Estamos convencidos de que seguiremos fecha a fecha obteniendo resultados favorables”, concluyó.

Asimismo, el reciente fichajes de General Velásquez, Diego Chávez, ingresó en el segundo tiempo y señalo que “era lo que yo estaba esperando. A los futbolistas cuando no podemos jugar nos comen las piernas”, haciendo alusión a su tiempo de inactividad tras la salida de Deportes Rancagua.

Con este resultado, los dirigidos por Matías Garrido escalan a la tercera posición de la Liguilla de la Permanencia con tres unidades, y la escuadra forastera queda rezagada en la última posición, y sin sumar ningún punto. El próximo desafío de General Velásquez será enfrentarse con Deportes Rengo, el próximo domingo 22 de julio en calidad de visitantes.

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Ficha del partido

General Velásquez (1): Felipe Abarca, Cristián Pizarro, Francisco Sepúlveda, Juan Abarca (60’, Francisco López), Vicente Orrego, Jorge Pavez, Byron Bustamante (60’, Diego Chávez), Matías Villablanca, Enzo Riquelme (73’, Benjamín Pinto), Cristóbal Arriaza (98’, Francisco Zamorano), Jhon Alegría (73’, Jason Lorca). DT: Matías Garrido.

Provincial Ovalle (0): Kevin Catalán, Sebastián Contreras, Erick Millalén, Jaime Soto, Albano Becica (80’, Martín Ávila), Mauro Maureira, Benjamín Vega (73’, Nicolás Julio), Nicolás Rivera, Renato Tarifeño (73’, Cristian Duma), Fabián Rosales, Benjamín Cortés. DT: Víctor Quintanilla.

Árbitros: Bastián Pavez, Wladimir Silva, Hugo Núñez, Dayared Ramírez

Amonestados: Arriaza (GV), Soto, Rivera (PRO).

Expulsados: 84’, Jorge Pavez (GV); 84’, Martín Ávila (PRO).

Goles: 1-0, 76’, Villablanca.

Estadio: Augusto Rodríguez, San Vicente.

Público: 325 espectadores.