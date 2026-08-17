Héctor Osorio: 30 años reuniendo monedas y medallas chilenas

La colección de monedas y medallas chilenas de Héctor Osorio comenzó hace más de tres décadas, después de una visita al Museo del Niño Rural de Pichilemu. El integrante de la Agrupación Cultural y Social de Coleccionistas Rancagua transformó aquella curiosidad en una búsqueda centrada en Chile y, especialmente, en piezas relacionadas con la Región de O’Higgins.

Para Osorio, una moneda no es únicamente una denominación o un metal. Sus símbolos, marcas y recorridos permiten explicar cambios políticos, actividades productivas y acontecimientos locales. Por eso sus exposiciones están pensadas para acercar la historia a niños y jóvenes.

Macuquinas y fracciones de la época colonial

Entre las piezas más antiguas de su muestra aparecen macuquinas de plata y oro. Estas monedas eran fabricadas a martillo y podían presentar formas y pesos irregulares. Según el coleccionista, varios ejemplares asociados a su colección fueron encontrados en La Estrella y Litueche.

Osorio describe denominaciones de ocho, cuatro, dos y un real, además de medio y cuarto de real. El relato original señala que algunas monedas podían dividirse para resolver pagos menores. La procedencia y autenticidad de cada ejemplar debe documentarse individualmente antes de agregar una afirmación arqueológica o comercial.

Un importante valor histórico y patrimonial posee la colección de Hernán.

El rompecadenas y los símbolos de la Independencia

Su interés por la numismática se consolidó al conocer la moneda llamada rompecadenas. La imagen del cóndor rompiendo eslabones representa la libertad y aparece en distintas acuñaciones nacionales. El catálogo histórico del Banco Central permite contextualizar estos motivos sin reemplazar la ficha específica de la pieza que Osorio exhibe.

Una ficha vinculada con la Braden Copper Company

Durante años escuchó hablar de una ficha utilizada en el entorno de la Braden Copper Company, ligada a El Teniente. Encontró un ejemplar aproximadamente cinco o seis años antes de la entrevista. A diferencia de una moneda de circulación general, estas fichas tenían un uso restringido dentro del sistema que las emitía.

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La pieza es relevante por su relación con la historia minera regional. Su identificación definitiva requiere registrar medidas, metal, inscripciones, procedencia y comparación con catálogos o colecciones institucionales; el testimonio no debe transformarse por sí solo en una tasación.

Monedas que viajaron y objetos para enseñar

La colección incluye monedas chilenas con marcas de comerciantes asiáticos, conocidas como chopmarks. Los sellos fueron aplicados durante su circulación en Oriente como señales de verificación. También aparecen jetones franceses que, de acuerdo con el relato de Osorio, fueron utilizados como material didáctico en oficinas salitreras.

Estas piezas muestran que el dinero puede salir de su función original. Una moneda se convierte en registro de comercio internacional; un objeto similar puede servir para enseñar matemáticas; una ficha empresarial puede documentar formas de pago y control dentro de una actividad productiva.

Rancagua y el Mundial de 1962

Recuerdos del Mundial de Fútbol del año 1962 y su paso por Rancagua.

Otra sección reúne medallas, insignias y pines relacionados con el Mundial de Fútbol de 1962 y el entonces Estadio Braden. Hay recuerdos destinados a autoridades y visitantes, además de piezas vinculadas con la inauguración del Estadio Nacional y otros hechos conmemorativos.

El vínculo con Rancagua diferencia la muestra de una cronología monetaria general. La selección conecta la historia de Chile con hitos reconocibles para el público regional.

Coleccionar para transmitir conocimiento

Osorio no organiza sus exposiciones alrededor del precio. Su prioridad es explicar por qué se acuñó una moneda, qué representa una medalla o dónde circuló una ficha. El Museo Numismático del Banco Central trabaja con una lógica pública semejante: sus colecciones permiten recorrer más de 250 años de historia económica e iconográfica del país.

La afición también está presente en su familia. Su esposa reúne monedas y billetes, mientras él mantiene el foco en piezas metálicas y medallas. La entrada sobre billetes chilenos antiguos desarrolla la notafilia como disciplina complementaria, sin usar «numismática chilena» como frase principal. Esta historia forma parte de la guía de coleccionistas de Rancagua.

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