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Fernando Valdebenito: más de 400 herramientas antiguas de carpintería

Cepillos, moldureros, lámparas salitreras y piezas de madera o hierro integran un acervo rescatado principalmente en Rancagua.
Retrato horizontal de Fernando Valdebenito junto a una selección organizada de cepillos, moldureros y otras herramientas, con detalles de marcas o materiales
Fernando Valdebenito muestra herramientas antiguas de carpintería rescatadas en Rancagua. Foto: Marco Lara.

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La colección de herramientas antiguas de carpintería de Fernando Valdebenito supera las 400 piezas. Comenzó a reunirlas hace quince años, pero el interés nació antes, cuando aprendió el oficio. Esa experiencia le permite reconocer funciones, materiales y señales de uso que otras personas pueden pasar por alto.

La mayoría fue rescatada en Rancagua y, según el coleccionista, muchas tienen más de un siglo. El conjunto conserva una parte del patrimonio artesanal e industrial: no solo muestra cómo se trabajaba la madera, sino también cómo cambió la relación entre tiempo, esfuerzo y precisión.

Cepillos, moldureros y piezas de distintos materiales

Entre los objetos aparecen cepillos de carpintería, moldureros, lámparas de la época salitrera y herramientas fabricadas en madera y hierro, principalmente de origen estadounidense y alemán. La identificación debe apoyarse en marcas, inscripciones, construcción y comparación con catálogos.

El original menciona además piezas que Valdebenito identifica como de origen mapuche. Esa atribución cultural requiere procedencia documentada o revisión especializada antes de presentarse como un hecho definitivo. La versión digital conserva la referencia como testimonio del coleccionista y evita generalizarla.

herramientas carpintería
Herramientas que hasta el día de hoy son muy buscadas por quienes ejercen la carpintería.

Herramientas centenarias que todavía podrían usarse

Valdebenito explica que varias piezas permanecen operativas: pueden afilarse y volver a trabajar. Sin embargo, el uso actual no siempre es compatible con la conservación. Limpiar, pulir, reemplazar mangos o eliminar óxido puede borrar marcas relevantes para comprender la historia del objeto.

El coleccionista contrasta estas herramientas con las máquinas modernas, que ofrecen rapidez y comodidad. La comparación no busca afirmar que un método sea mejor. Permite observar cómo el diseño responde a las necesidades y tecnologías de cada época.

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El conocimiento del oficio orienta la búsqueda

colección herramientas antiguas
La mayor parte de su colección permanece en un espacio especialmente acondicionado en su hogar.

Fernando recorre ferias de las pulgas y mercados de antigüedades. Saber cómo se toma un cepillo, qué perfil produce un moldurero o qué material corresponde a cada componente le ayuda a distinguir una herramienta de un objeto decorativo y a reconocer piezas incompletas.

Algunas son comercializadas entre coleccionistas especializados, mientras la mayor parte permanece en un espacio acondicionado en su hogar. La nota no entrega precios ni tasaciones. Estado, rareza, fabricante, integridad y procedencia influyen en cualquier evaluación.

Una ficha básica puede registrar nombre de la herramienta, función, materiales, dimensiones, marcas, lugar y fecha de hallazgo, además de intervenciones conocidas. Ese inventario permite comparar piezas, preparar exposiciones y evitar que la información se pierda cuando un objeto cambia de ubicación o responsable durante su trayectoria dentro de una colección patrimonial.

De una colección privada a una muestra pública

Valdebenito integra la Agrupación Cultural y Social de Coleccionistas Rancagua. Traslada parte de su acervo a exposiciones y actividades patrimoniales, donde una herramienta adquiere sentido cuando se explica su función y se vincula con el trabajo de quienes la utilizaron.

Mover más de 400 piezas exige seleccionar y proteger. Para una exposición, conviene registrar cada objeto, mantener juntos sus datos y evitar intervenciones irreversibles. La historia de Fernando forma parte de la guía de coleccionistas de Rancagua.

colección amantes carpintería
Una colección digna de ser conocida por los amantes de la carpintería.

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